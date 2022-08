Neue Folgen der „Ross Antony Show“ laufen ab September im TV

Schlagersänger Ross Antony © Martin Schutt / picture alliance

Wer dieses Jahr noch nicht genug von Ross Antony bekommen hat, darf sich jetzt freuen. Seine eigene Show die „Ross Antony Show“ geht nämlich in die 2. Runde dieses Jahr und wird ab September wieder im TV ausgestrahlt.

Erfurt- Bereits im März begeisterte Ross Antony (48) seine Fans mit einer neuen Staffel seiner Show. In der bereits vierten Ausgabe der „Ross Antony Show“ begeistert der Entertainer mit ganz vielen prominenten Gästen und Musikspaß. Um so größer ist die Freude jetzt bei den Fans, da bekannt gegeben wurde, dass noch dieses Jahr eine 2. Ausgabe seiner Show folgen wird. Die „Ross Antony Show“ soll wieder am 24. September 2022 vom MDR ausgestrahlt werden. Zuvor wird der Moderator bereits bei „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross (46) am 4. September im TV auftreten.

Bisher wurde bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten am 15. September in Erfurt stattfinden werden. Die Fans hatten sogar die Chance am Programm mitzuwirken. Als „Programmmacher“ konnte man sich bis zum 15. August bewerben. Viel mehr ist über die 2. Ausgabe der 4. Staffel der „Ross Antony Show“ noch nicht bekannt. Im offiziellen Pressetext des MDR heißt es: „Schlagerstar und Entertainer Ross Antony begrüßt in der zweiten Ausgabe seiner Musikshow im Jahr 2022 bekannte Künstlerinnen und Künstler, tolle Musiker und Musikerinnen und natürlich auch Newcomer.“

2. Ausgabe der „Ross Antony Show“ ab dem 24. September im TV

Die Gäste in der Show sind bisher noch unbekannt. Jedoch gibt es eine Ausnahme! In der Pressemitteilung heißt es nämlich: „Gemeinsam mit seinen Gästen möchte Ross Antony wieder einmal Lust auf viel Musik, Spiel und Spaß machen und natürlich darf dabei auch Stammgast Matze Knop nicht fehlen.“