„Schlager oder N!xxx“ erneut verschoben: Bernard Brink bekommt Sendeplatz

„Schlager oder N!xxx“ erneut verschoben: Bernard Brink bekommt Sendeplatz © STAR-MEDIA via www.imago-images.de

Wieder verlegt? Die „Schlager oder N!xxx“-Ausstrahlung scheint erneut verschoben worden zu sein. Der Sendeplatz des Formats wird an Bernhard Brink gehen.

Berlin – Die Fans der „Schlager oder N!xxx“-Show scheinen sich noch etwas gedulden zu müssen – die Sendung mit Schlagertitan Florian Silbereisen (40) ist erneut verschoben worden! Ursprünglich sollte die zuvor aufgezeichnete Folge des TV-Formats am 26. Februar über die Bildschirme der Zuschauer flimmern, wobei das geplante Format jedoch aufgrund des Ukraine-Krieges abgesagt wurde.



Berichten von „schlagerprofis.de“ zufolge soll die Schlager-Show laut des Presseportals der ARD eigentlich am 13. August gezeigt werden. Im aktuellen MDR-Programm ist jedoch zu lesen, dass für den 13. August bereits eine Wiederholung von Bernhard Brinks (70) Format „Die besten Sommerhits aller Zeiten“ geplant ist. „Schlagerprofis.de“ gehen davon aus, dass die Show stattfinden wird, weshalb es zu einer erneuten Verschiebung von „Schlager oder N!xxx“ zu kommen scheint.

Der Sendeplatz der bevorstehenden Show am 13. August scheint von der Wiederholung von Bernhard Brinks Sendung „Die besten Sommerhits aller Zeiten“ belegt worden zu sein. Unterdessen steht aber erst einmal die Ausstrahlung von „Schlager des Sommers“ an, die am 20. August gezeigt wird. Ob die seit über einem Jahr ausstehende „Schlager oder N!xxx“-Sendung dann doch noch irgendwann ausgestrahlt wird, bleibt abzuwarten…