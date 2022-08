„Das Piano spielt alleine weiter“: Zuschauer spotten über Playback-Panne im ZDF-Fernsehgarten

Von: Claire Weiss

Obwohl Justin Jesso meterweit vom Klavier entfernt steht, spielt es trotzdem weiter. © Screenshots/ZDF-Mediathek

Dass im ZDF-Fernsehgarten fast ausschließlich mit Playback performt wird, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch am Sonntagmittag kam es beim Auftritt eines US-amerikanischen Sängers zu einem peinlichen Patzer. An den Zuschauern ging das nicht unbemerkt vorbei.

Am 14. August bekommt Andrea Kiewel (57) im ZDF-Fernsehgarten Besuch aus Los Angeles. Neben zahlreichen deutschen Schlagerstars darf Justin Jesso (28) auf dem Lerchenberg auftreten. Und der Singer-Songwriter unterscheidet sich nicht nur in Herkunft und Genre von seinen Kollegen: Im Gegensatz zu den Beatrice Egli, Giovanni Zarrella und Co. singt Justin Jesso nämlich live.

Justin Jesso singt live - und tut nur so, als würde er Klavier spielen?

Da sitzt er also an seinem Klavier und performt seinen Song „Lose ya“. So weit sind die Zuschauer begeistert. Auf Twitter wird er als das „Highlight des Tages“ bezeichnet, ein Fan freut sich, wie „schnuckelig“ der Sänger aussieht, ein anderer findet Justin Jesso „so so so so gut“.

Dann steht der 28-Jährige auf, nimmt sein Mikrofon mit und läuft in die Zuschauermengen. Dort schmachtet er eine ZDF-Fernsehgarten-Besucherin an. Und das alles, während das Klavier im Hintergrund wie auf magische Weise von selbst weiterspielt. Auch wenn Justin Jesso live gesungen zu haben scheint - so hat er doch zumindest musikalische Playback-Unterstützung bekommen zu haben.

Im Netz diskutieren Zuschauer über den ZDF-Fernsehgarten

Auf Twitter können Fans über die Panne lachen. „Das Piano spielt alleine weiter“, stellt ein Nutzer des sozialen Netzwerks fest. Ein anderer spottet: „Playback muss da noch etwas geübt werden!“ Alles in allem sind die Zuschauer von Justin Jessos Auftritt aber nach wie vor begeistert.

Auch über Beatrice Egli wird im Netz diskutiert. Es geht allerdings weniger um den Gesang und mehr um ihr Aussehen. ZDF-Fernsehgarten-Fans meinen nämlich, Beatrice Egli habe abgenommen. Verwendete Quellen: ZDF-Mediathek, Twitter.com