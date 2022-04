„Meine Nerven“: Ronja Forcher erfuhr erst 24 Stunden vorher von ihrem Auftritt in der „Beatrice Egli Show“

Von: Jonas Erbas

Teilen

Aufregung bei Ronja Forcher: Die Sängerin und Schauspielerin durfte ganz spontan in der „Beatrice Egli Show“ gastieren (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Ronja Forcher

Große Freude bei Ronja Forcher: Ganz spontan ging es für die 25-jährige „Der Bergdoktor“-Schauspielerin mit Beatrice Egli in deren Schlagershow auf die Bühne. Dort durfte die Österreicherin ihren neuen Hit vorstellen.

Berlin - Bereits seit 2008 ist Ronja Forcher insbesondere begeisterten „Der Bergdoktor“-Zuschauern ein Begriff, denn die 25-Jährige stellt dort von Kindheit an Lilli Gruber, die Tochter von Hauptdarsteller Dr. Martin Gruber (Hans Sigl), dar. Doch die junge Österreicherin begeistert sich nicht nur für die Schauspielerei, sondern betätigt sich auch als Sängerin. Nun durfte sie sogar ganz spontan in der „Beatrice Egli Show“ auftreten.

Ronja Forcher bei „Die Beatrice Egli Show“ – Schauspielerin singt neuen Schlagersong

Damit hat Ronja Forcher wohl nicht gerechnet: Nicht einmal einen Tag, bevor „Die Beatrice Egli Show“ aufgezeichnet wurde, teilte man der Schauspielerin und angehenden Schlagersängerin mit, dass sie in der Sendung ihrer Schweizer Kollegin auftreten dürfe – eine Gelegenheit, welche sich die 25-jährige Innsbruckerin nicht entgehen lassen wollte und für ihre Instagram-Follower alles fleißig mitfilmte.

„Nur knappe 24 h bevor ich auf der Bühne stand, habe ich erfahren, dass ich zu Gast sein darf. Was für eine Überraschung!“, freute sich die „Der Bergdoktor“-Darstellerin unter dem Post, in dem sie unter anderem in der Maske sitzt oder Gastgeberin Beatrice Egli auf der Bühne herzt. Dort habe sie auch ihre neue Single „In meiner Welt“ performen dürfen – und schien dementsprechend aufgeregt: „Könnt ihr euch meine Nerven vorstellen?“

Starke Gästeliste bei „Die Beatrice Egli Show“ – Schlagersendung läuft am 23. April

Ronja Forcher befand sich in der Schlagershow in bester Gesellschaft, denn Beatrice Egli hat sich für ihre eigene Sendung einen bunten an Mix an tollen Gästen eingeladen (Beatrice Egli bekommt ihre eigene Schlagershow: starke Gästeliste für die „Beatrice Egli Show“ Ende April). Am 23. April um 20:15 Uhr dürfen die Fernsehzuschauer dann im SWR und MDR große Stars wie Kerstin Ott, Stefan Mross oder Eric Philippi bewundern.

Beatrice Egli selbst hat zudem eine Überraschung für all ihre Gäste parat: Die Schweizerin teilte mit, an ihrer Schlagershow nehme ein „absoluter Weltstar“ teil – um wen es sich handelt, ist allerdings noch geheim! Verwendete Quellen: instagram.com/ronjaforcher