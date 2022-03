„Da hast du nicht Deutsch gelernt“: Andy Borg macht Österreich-Witz und entschuldigt sich direkt

Steilvorlage für Andy Borg: Weil es um seine Heimatstadt Wien ging, konnte sich der Schlagerstar einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen (Fotomontage) © Screenshot/SWR/Schlager-Spaß mit Andy Borg

Andy Borg kann‘s nicht lassen: Weil bei seinem „Schlager-Spaß“ auch viel gelacht werden soll, lieferte der 61-jährige Volksmusiker einen kleinen Seitenhieb gegen seine österreichische Heimat. Grund dafür war das perfekte Deutsch der aus Schweden stammenden Schlager-Newcomerin Julia Lindholm.

Offenburg - In seiner neusten „Schlager-Spaß“-Ausgabe empfing Showmaster Andy Borg (61) neben anderen Volksmusikstars auch die schwedische Newcomerin Julia Lindholm (28), die gleich mehrere Songs in der SWR-Sendung singen durfte – auf Deutsch! Die Sprache hat die 28-jährige Skandinavierin binnen weniger Jahre gemeistert, lebte und lernte unter anderem bereits in Köln und Wien. Da konnte sich Andy Borg einen kleinen Seitenhieb gegen seine eigene Heimat nicht verkneifen, wie tz.de berichtet.

Julia Lindholm überrascht Andy Borg mit perfektem Deutsch – „Singe Schlager seit fünf Jahren“

Julia Lindholm lebt zwar erst seit „zweieinhalb Jahren“ in Deutschland, wie sie bei „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ verriet, doch das merkt man der Schwedin ganz und gar nicht an: „Du sprichst so toll Deutsch“, lobte der 61-jährige Moderator seinen jungen Gast. Die 28-Jährige lieferte prompt eine Erklärung, denn immerhin singe sie „Schlager seit fünf Jahren“.

Der „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ wurde seinem Namen gerecht: Der 61-jährige Showmaster ließ sich im Gespräch mit Newcomerin Julia Lindholm sogar zu einem Witz über seine Heimatstadt Wien hinreißen © Screenshot/SWR/Schlager-Spaß mit Andy Borg

Inzwischen wohnt die Schlager-Newcomerin in Köln und stand bei „Das große Schlagerfest – die Party des Jahres“ sogar schon mit Branchenstars wie Klubbb3 oder Matthias Reim (64) auf der Bühne. Ihre Familie lebt dahingegen in Schwedens Hauptstadt Stockholm.

Andy Borg macht bei „Schlager-Spaß“ Witz über Wien – wegen Julia Lindholms gutem Deutsch

Doch auch in Andy Borgs Heimatstadt Wien, wo der Schlagerstar im Gemeindebezirk Floridsdorf geboren wurde, hat Julia Lindholm bereits gelebt, wie sie dem Moderator freudig offenbarte. „Aber da hast du nicht Deutsch gelernt, sonst könntest du das nicht so“, scherzte der Österreicher und relativierte seine Aussage dann sogleich: „Nein, nein, das nehme ich wieder zurück“, rief der Volksmusiker und machte eine entschuldigende Geste in Richtung der Kamera.

Julia Lindholm selbst fand den Witz allerdings recht lustig und lachte laut auf – womöglich, weil die 28-Jährige sich ja doch an eine entsprechende Situation erinnern konnte. Weitaus weniger zu lachen haben derzeit Schlagerfans, deren Herz für Klubbb3 schlägt: Für die Band um Florian Silbereisen (40) sei „kein Comeback geplant“, teilte ihr Manager jüngst mit.

Verwendete Quellen: Schlager-Spaß mit Andy Borg (SWR)