„Schlager-Spaß mit Andy Borg“: Sendetermin für die Live-Spendengala endlich bekannt

Andy Borg grüßt bald zu seiner tollen Spendengala © Bodo Schackow/dpa

Auch 2022 wird es wieder eine Live-Ausgabe des „Schlager-Spaß“ geben! Am 12. November moderiert Andy Borg die Spendengala für einen guten Zweck.

Offenburg – Andy Borg (61) lockt mit seinem „Schlager-Spaß“ in regelmäßigen Abständen rekordverdächtige Zuschauerzahlen vor die Fernsehgeräte. Die SWR-Sendung ist so ein großer Erfolg, dass die Ticket-Nachfrage für die Aufzeichnungen jedes Mal riesig ist. Wie bereits im letzten Jahr soll es auch 2022 außerdem eine Live-Aufzeichnung des „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ geben. Unter anderem schlagerprofis.de berichtete, dass diese Live-Sendung erneut als Spendengala konzipiert ist. Der Erlös soll erneut der SWR-Kinderhilfsaktion Herzenssache e.V zugute kommen.

Wer dabei sein will muss schnell sein! Zwar wird die Sendung erst am 12. November live gesendet, doch nach dem Erfolg des „Schlager-Spaß“ zu urteilen, werden die Tickets für Show ziemlich schnell vergriffen sein. Die vergangenes Jahr am 21. November 2021 ausgestrahlte Live-Ausgabe erhielt außerdem mehr Sendezeit als die normalen Folgen der Reihe. „Schlager-Spaß mit Andy Borg: Herzenssache“-Besucher können sich also auf eine besonders lange Bühnenshow freuen.

Mit der „Schlager-Spaß: Herzenssache (LIVE)“-Ausgabe sammelt Andy Borg Geld für den guten Zweck

Doch die Live-Ausgabe des „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ ist nicht nur für Fans der Sendung etwas ganz besonderes. Die Wohltätigkeitsorganisation Herzenssache e.V wird die während der Show gesammelten Spendengelder erhalten, die vor allen Dingen in die Kinderhilfsaktion investiert werden. Unterhaltung für einen guten Zweck also!

Bereits 2021 konnten auf diese Weise mehr als 5,8 Millionen Euro gesammelt werden. Das ist sicherlich auch den stets sehr guten Einschaltquoten zu verdanken, die Andy Borg mit seinem „Schlager-Spaß“ immer wieder einfährt. Da es sich um eine live gesendete Spendengala handelt, darf außerdem mit einer hochkarätigen Gästeliste gerechnet werden. Wer das alles nicht verpassen will, sollte sich den 12. November 2022 also schon mal dick im Kalender eintragen!