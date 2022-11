Schlager-Spaß Herzenssache: Andy Borg sammelt mehr als 3 Millionen Euro für benachteiligte Kinder

Andy Borg will mit seinem „Schlager-Spaß“ nicht nur gute Fernsehunterhaltung bieten. Der Moderator setzt sich auch für einen guten Zweck ein.

Offenburg – Andy Borg (62) begeistert mit seiner Show „Schlager-Spaß“ regelmäßig das deutschsprachige Fernsehpublikum. Das TV-Format zeichnet sich durch hochkarätige Gäste, einzigartige musikalische Performances und interessante Interviews aus. Doch mit seinem „Schlager-Spaß“ will Borg mehr als nur qualitativ hochwertige Unterhaltung bieten. Die Reichweite der Sendung nutzt der Moderator und Sänger nämlich außerdem dazu, etwas für einen guten Zweck zu erreichen. Zuletzt setzte sich das „Schlager-Spaß“-Team für bedürftige Kinder ein.

Auf dem offiziellen Instagram-Account von „Meine Schlagerwelt“ findet sich seit kurzem ein Beitrag über die Wohltätigkeitsaktion. Auf dem dazugehörigen Bild ist Andy Borg zu sehen. Lachend hält er ein Pappherz in die Höhe, auf dem die Summe der eingenommenen Spenden zu lesen ist. Und der Betrag kann sich mehr als sehen lassen: Über drei Millionen Euro brachte der Spendenaufruf letztendlich ein. Die gesamte Summe wird benachteiligten Kindern zugutekommen.

Andy Borg sammelt mit „Schlager-Spaß Herzenssache“ für den guten Zweck

Es ist nicht das erste Mal, dass Andy Borg und sein Team unter dem Titel „Schlager-Spaß Herzenssache“ eine Sonderausgabe der beliebten TV-Show mit dem Schwerpunkt Wohltätigkeit produziert haben. Dass die Zuschauer dieses Mal so besonders spendabel waren, freute den Volksmusiker selbstverständlich sehr. Im Beitrag auf der „Meine Schlagerwelt“-Instagram-Seite steht zu lesen: „WOW! Da haben die Zuschauer einmal mehr ihr großes Herz bewiesen! Moderator Andy Borg hat in seiner Sendung ‚Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg‘ im SWR Fernsehen mithilfe der großzügigen Spendern über drei Millionen Euro eingesammelt!“

Wer genau am Ende von den Spenden profitiert, wird im Posting auch noch einmal detailliert erklärt: „Das Geld geht an in Not geratene Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland.“