Schlagerspaß mit Andy Borg nun auch im MDR zu sehen

Andy Borg und sein Schlager-Spaß sind eigentlich im SWR zu Hause. Jetzt wird die Erfolgsshow einmalig auch beim Schwesternsender MDR gezeigt.

Offenburg – Andy Borg (62) ist nicht nur ein beliebter Volksmusiker, sondern auch ein seit Jahren erfolgreicher TV-Moderator. Besonders seine Musiksendung „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ ist eine der erfolgreichsten Schlager-Shows im deutschsprachigen Fernsehprogramm. Normalerweise hat das TV-Format sein Zuhause beim öffentlich-rechtlichen Sender SWR. Jetzt vermeldet der Schwesternchannel MDR jedoch auf seiner offiziellen Webseite, dass der „Schlager-Spaß“ ausnahmsweise auch im mitteldeutschen Programm gezeigt wird.

Seit 2018 zeigt der SWR regelmäßig den „Schlager-Spaß mit Andy Borg“. Die Sendung ist ein absoluter Quotengarant für das Produktionsteam: Borgs publikumsnahe Art gepaart mit dem Setting in einem urigen Weinkeller zieht regelmäßig beeindruckende Zuschauerzahlen vor die Fernsehgeräte. Kein Wunder also, dass auch der MDR etwas vom Kuchen abhaben will. Allerdings wird der „Schlager-Spaß“-Ausflug zum Mitteldeutschen Rundfunk den Berichten zufolge nur eine einmalige Sache.

Andy Borg und sein „Schlagerspaß“ sind für alle Schlagerfans TV-Pflichtprogramm. Die Folge am 11. März wird erstmals auch im MDR gezeigt. © IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Mitte März ist die Sendung „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ auch im MDR zu sehen

Am 11. März wird die neueste Episode der Erfolgssendung „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ nicht nur im SWR, sondern auch im MDR zu sehen sein. Doch die gleichzeitige Ausstrahlung in zwei dritten Programmen soll nur eine einmalige Sache bleiben, so berichtet der MDR auf seiner offiziellen Internetpräsenz. Wieso zeigt das öffentlich-rechtliche Fernsehen die Show also doppelt?

Grund dafür könnten die eingeladenen Gäste der besonderen Folge sein. Am 11. März ist nämlich eine echte Schlager- und Volksmusikgröße aus dem Sendegebiet des MDR beim „Schlager-Spaß“ zu Gast. Die gebürtige Sächsin Stefanie Hertel (43), die bereits während ihrer Jugend im Vogtland als Volksmusikerin unterwegs war, wird ebenso wie ihr Vater Eberhard Hertel (84) bei Andy Borg zu Gast sein. Auch Borgs Eltern werden übrigens am 11. März im Publikum sitzen.