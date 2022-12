„Schlager-Spaß mit Andy Borg“: Erneut extrem gute Quoten

Teilen

Trotz großer Konkurrenz konnte Andy Borg das Publikum erneut vor den Fernseher locken. „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ erzielte auch mit seiner letzten Ausgabe extrem gute Quoten.

Offenburg – Die Fans sind wieder mal begeistert von Andy Borg (62) und seiner „Schlager-Spaß“-Show. Erneut schalteten erstaunlich viele Zuschauer ein, als der Musiker sie in seine Weinstube einlud. Der Sänger ist bekannt dafür sich immer genug Zeit für seine Gäste zu nehmen und eine gemütliche Atmosphäre für diese als auch für seine Fans zu schaffen. Da ist es kein Wunder, dass fleißig für seinen „Schlager-Spaß“ eingeschaltet wird. Dieses Mal konnten sich die Menschen zu Hause auf Stars wie die Kastelruther Spatzen, Alexander Rier (37) und die Grubertaler freuen.

Ausgestrahlt wurde das ganze Spektakel am Samstag, dem 17. Dezember vom SWR. Jedoch hatte die Show mit starker Konkurrenz zu kämpfen. Im ZDF wurde nämlich die Spendenaktion „Ein Herz für Kinder“ gezeigt, an der jedes Jahr die großen Stars teilnehmen. Unter anderem setzten sich dieses Mal Vanessa Mai (30) und Andrea Berg (56) für den guten Zweck ein. Auch wenn Andy Borgs Show lediglich im dritten Programm läuft und dieses Wochenende gegen die beliebte Spendengala im ZDF antreten musste, erzielt sie dennoch extrem gute Einschaltquoten.

Andy Borg ist aus der deutschen Fernsehlandschaft heute nicht mehr wegzudenken. Auch seine neueste „Schlager-Spaß“-Show erzielte gute Quoten. © IMAGO/onsapix; IMAGO/ari (Fotomontage)

Andy Borgs „Schlager-Spaß“ erzielt trotz Konkurrenz sehr gute Quoten

Insgesamt schalteten für Andy und seine Gäste am Samstag 1,51 Millionen Menschen bundesweit ein, dies ergibt einen beachtlichen Marktanteil von 5,8 Prozent. Auch in den vorigen Ausgaben von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ konnte der Schlagerstar die 5 Prozent knacken. Von Mai bis Juni gelang es ihm sogar immer über 7 Prozent des Marktanteils zu bekommen. Der Musiker scheint also mit seinem Programm eine der beliebtesten Prime Time-Sendungen am Samstagabend zu sein. Vielleicht wird es bald also auch einen Platz im Hauptprogramm geben?

Lange müssen die Fans den Sänger auch nicht vermissen, denn sie dürfen sich auf „Weihnachten mit Andy Borg“ freuen. Die Musik-Show wird an Heiligabend um 20:15 vom SWR ausgestrahlt