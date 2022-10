Jetzt fix: Statt „Helene Fischer Show“ setzt das ZDF erneut auf Johannes B. Kerner

Teilen

Viele Schlagerfans hatten zu Weihnachten auf eine neue Ausgabe der „Helene Fischer Show“ gehofft. Jetzt steht fest: Das Format kehrt vorerst nicht zurück. Stattdessen läuft eine Kultsendung mit Johannes B. Kerner.

Mainz – Jahrelang war der erste Weihnachtstag für Fans von Schlagerkönigin Helene Fischer (38) ein fester Termin: Zwischen 2011 und 2019 führte die „Atemlos“-Interpretin an diesem Datum durch die „Helene Fischer Show“. Das TV-Format begeisterte mit tollen Gästen, emotionalen musikalischen Performances und waghalsigen Akrobatik-Einlagen. Nachdem Helene in den letzten Jahren bedingt durch ihre Schwangerschaft und die weltweit grassierende COVID-19-Pandemie weniger im Fernsehen zu sehen war, hatten viele Fans darauf gehofft, dass sie zumindest in diesem Jahr wieder mit ihrer Sendung an den Start gehen wird. Doch leider wird das nicht der Fall sein.

Wie das ZDF jetzt bekannt gab, wird statt der „Helene Fischer Show“ am ersten Weihnachtstag die Sendung „Dalli Dalli“ mit Moderator Johannes B. Kerner (57) zu sehen sein. Der Entertainer vertrat die Schlagerikone schon einmal mit einer Weihnachtsausgabe der Spielshow im Zweiten. Am 25. Dezember um 20:15 Uhr wird Kerner mit „Dalli Dalli“ an den Start gehen.

Kein Schlager mit Helene: Das ZDF zeigt statt einer neuen Ausgabe ihrer Show eine Sendung mit Johannes B. Kerner (Fotomontage) © osnapix/Sven Simon/Imago

Helene Fischer hofft darauf, irgendwann mit ihrer eigenen Sendung zurückzukehren

Ist das also das Ende der „Helene Fischer Show“? Auf keinen Fall sagt Fischer selbst zu dem Thema. Sie hoffe darauf, dass sie möglicherweise im nächsten Jahr wieder eine Weihnachtssendung produzieren werde. Im Interview mit der Neuen Züricher Zeitung erklärte Helene zuletzt: „Aktuell setzen wir nur aus. Nur leider schon zum dritten Mal. Ich habe aber die Hoffnung, dass wir das wieder aufnehmen werden, wenn die Zeiten danach sind.“

Damit scheint Helene Fischer anzudeuten, dass die Produktion einer derart aufwendigen Show in den letzten Jahren einfach ihre Kapazitäten überstiegen habe. Verständlich, wenn man bedenkt, dass die „Rausch“-Sängerin erst vor kurzem erstmals Mutter wurde. Bleibt zu hoffen, dass ihre Fans sich noch ein Jahr gedulden können!