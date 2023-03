Stefan Mross nun vorbestraft: ARD fällt Entscheidung über „Immer wieder sonntags“

Von: Lukas Einkammerer

Wird der Strafbefehl gegen Stefan Mross Auswirkungen auf den Sendestart von „Immer wieder sonntags“ haben? Die ARD soll diesbezüglich nun eine Entscheidung getroffen haben.

Rust – Nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack (30) im November 2022 lief im Leben von Stefan Mross (47) zuletzt eigentlich wieder alles rund. Schließlich hat er mit Eva Luginger (35) eine neue Frau an seiner Seite und Anfang Mai geht sein beliebtes Format „Immer wieder sonntags“ in der ARD in die nächste Runde. Doch rechtliche Schwierigkeiten könnten dem Glück des Schlagerstars nun einen Strich durch die Rechnung machen …

Hotelprügelei und Vorbestrafung: Bereitet der Strafbefehl Schlagerstar Stefan Mross Schwierigkeiten?

Wie bild.de berichtet, soll das Amtsgericht Leipzig wegen einer Prügelei in einem Leipziger Hotel am 1. Mai 2022 einen Strafbefehl gegen Stefan Mross erlassen haben. Gegen 01:30 Uhr nachts soll es zwischen dem Schlagersänger und einem Hotelgast, der ihn im Laufe des Abends als „Schlagerfuzzi“ und „Playbackkünstler“ beschimpft haben soll, zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. „Mir sind einfach die Pferde durchgegangen“, erinnert sich der Startrompeter gegenüber bild.de, „Darauf bin ich nicht stolz.“

Vor Gericht ging der Vorfall zwar nicht, dennoch gelte Anna-Carinas Noch-Ehemann laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft nun als vorbestraft. Weil ein solches Image nicht zu dem familienfreundlichen Format passt, dürften gerade alle Augen auf die kommende Staffel von „Immer wieder sonntags“ gerichtet sein. Schlagerfans beschäftigt dabei bestimmt eine Frage: Ist der Sendestart am 7. Mai gefährdet?

Alle „Immer wieder sonntags“-Sendetermine 2023 im Überblick Folge 1: 07.05.2023 Folge 2: 14.05.2023 Folge 3: 21.05.2023 Folge 4: 04.06.2023 Folge 5: 18.06.2023 Folge 6: 25.06.2023 Folge 7: 02.07.2023 Folge 8: 16.07.2023 Folge 9: 23.07.2023 Folge 10: 06.08.2023 Folge 11: 13.08.2023 Folge 12: 27.08.2023 Best-of: 03.09.2023

„Privatangelegenheiten“: SWR fällt Entscheidung zu Stefan Mross bei „Immer wieder sonntags“

Dass die Hotelgeschichte nicht einmal zwei Monate vor der Premiere der neuen Staffel ans Licht kommt, ist wenig vorteilhaft, Fans der Sendung dürfen aber aufatmen: Stefan Mross bleibt „Immer wieder sonntags“ erhalten. Auf eine Anfrage von RTL erklärte der SWR, der das Format produziert: „Stefan Mross wird vom 7. Mai 2023 an die diesjährige Staffel von ‚Immer wieder sonntags‘ moderieren.“ Seine brisanten „Privatangelegenheiten“ scheinen auf seine Fernsehkarriere also keine ernsthaften Auswirkungen gehabt zu haben.

Am 7. Mai startet die neue Staffel von „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross. Und das, obwohl gegen den Schlagerstar ein Strafbefehl erlassen wurde. © IMAGO/Bildagentur Monn (Fotomontage)

Bis die unbequeme Angelegenheit wieder vergessen ist, kann Stefan Mross garantiert auf die Unterstützung seiner neuen Freundin zählen. Mit ihr sei er derzeit „auf Wolke 7“, schwärmte Stefan Mross über Eva Luginger. Verwendete Quellen: rtl.de, bild.de