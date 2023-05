Daniela Katzenberger wird Schlagersängerin: Erster Auftritt bei Florian Silbereisens „Schlagerboom“

Von: Elena Rothammer

Am 1. Juli lädt Florian Silbereisen zum großen „Schlagerboom Open Air“ ein – und wird dort ein absolutes Highlight präsentieren: Daniela Katzenberger wird ihr Debüt als Schlagersängerin geben!

Kitzbühel - Im TV-Geschäft ist Daniela Katzenberger (36) ein alter Hase. Auch gesungen hat die Kult-Blondine schon auf der großen Bühne. Unter anderem trat sie mit ihrem Mann Lucas Cordalis (55) und Töchterchen Sophia (7) 2022 bei Florian Silbereisens (41) „Das große Adventssingen“ auf. Jetzt wird Daniela Katzenberger schon bald in eine andere Show des Schlagerstars zurückkehren und dort ihren ersten Solo-Auftritt hinlegen!

Daniela Katzenberger präsentiert bei Florian Silbereisen ihren Song „So bin ich und so bleib ich“

Zum ersten Mal findet in diesem Jahr das „Schlagerboom Open Air“ statt und wird von keinem Geringeren als Florian Silbereisen moderiert. Am 1. Juli ist es so weit. Jetzt wurde sogar noch ein ganz besonderes Schmankerl bekannt: Daniela Katzenberger, die sich im Netz gerne selbst aufs Korn nimmt, soll auf der Gästeliste stehen – und zwar ganz ohne familiäre Unterstützung.

Bild will erfahren haben, dass Daniela Katzenberger in der Silbereisen-Show erstmals solo als Schlagersängerin auftreten und ihr Lied „So bin ich und so bleib ich“ performen wird. Für diese Premiere hat sich die TV-Auswanderin ein echtes Mega-Event ausgesucht. Im Stadion in Kitzbühel auf einer 360-Grad-Bühne wird sie ihren Song singen dürfen und sich zwischen Stars wie Anastacia, Andreas Gabalier und Howard Carpendale einreihen.

Gewusst? Daniela Katzenberger wollte „Playboy Bunny“ werden Daniela Katzenberger wird für ihre ehrliche und direkte Art geliebt und ist aus der deutschen TV-Landschaft kaum mehr wegzudenken. Einer breiten Öffentlichkeit wurde sie 2009 durch die VOX-Sendung „Auf und davon - Mein Auslandstagebuch“ bekannt. Damals wurde die gebürtige Pfälzerin von einem Kamerateam auf der Suche nach dem „Playboy“-Gründer Hugh Hefner begleitet, um sich bei ihm als „Playboy Bunny“ zu bewerben.

Daniela Katzenberger veröffentlichte schon 2010 eine Single

Ganz neu im Musikbusiness ist Daniela Katzenberger aber nicht. 2010 brachte sie die Single „Nothing’s Gonna Stop Me Now“ heraus und coverte damit Samantha Fox‘ Hit. Die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit schaffte es sogar in die Top-20 der Charts. 2018 veröffentlichte sie dann das nächste Cover – dieses Mal den John-Lennon-Klassikers „Jealous Guy“.

Am 1. Juli findet Florian Silbereisens „Schlagerboom Open Air“ statt. Dort wird Daniela Katzenberger ihr Solo-Debüt als Schlagersängerin geben © IMAGO / Christian Schroedter & IMAGO / Future Image

Mit ihrem neuen Weg in die Schlagerwelt bringt Daniela Katzenberger immerhin etwas frischen Wind in ihrer Familie. Zuletzt machte diese mit reichlich Drama von sich reden. Dannis Mutter Iris Klein behauptete, dass ihr Noch-Ehemann Peter schon Heiratspläne mit seiner Affäre Yvonne Woelke schmiedet – was dieser aber vehement dementiert. Verwendete Quellen: bild.de