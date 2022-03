Comeback bestätigt: Helene Fischer schon in 2 Wochen wieder live auf der Bühne

Von: Matthias Kernstock

Teilen

Schlagerstar Helene Fischer hat ihr Comeback nach der Babypause am 27. März beim „SnowpenAir“ in Gindelwald in der Schweiz offiziell bestätigt. © dpa

Schlagerstar Helene Fischer hat ihr Comeback nach der Babypause am 27. März beim „SnowpenAir“ in Gindelwald in der Schweiz offiziell bestätigt. Die Fans der Sängerin können das das erste Mal Songs aus dem Album „Rausch“ live hören.

Grindelwald - Das lange Warten der Schlagerfans hat ein Ende: Schlagersängerin Helene Fischer (37, hier die Themenseite) kehrt auf die Bühne zurück. Am 27. März 2022 tritt die frisch gebackene Mutter aus Bayern (Ammersee) in der Schweiz beim „SnowpenAir“ in Grindelwald auf, wie tz.de berichtet.

Schlagerstar Helene Fischer: Comeback am 27. März beim „SnowpenAir“ in Grindelwald offiziell bestätigt

Das bestätigten die Event-Veranstalter des „SnowpenAir“ gegenüber schlager.de. Das letzte Lebenszeichen von Schlagerkönigin Helene Fischer („Atemlos“) gab es am 4. Februar auf ihrer Instagramseite. Dort promotete die Ex von Schlagerstar Florian Silbereisen ihren Song für Olympia 2022 „Jetzt oder nie“.

Wer zu den ersten Schlagerfans gehören möchte, die die Songs ihres neuen Albums „Rausch“ live hören möchte, muss Glück haben. Angeblich sind noch wenige Tickets für „SnowpenAir“ erhältlich. Neben Helene Fischer treten auch Schlagerstar Francine Jordi (44) und die Lokalmatadoren Bermudas auf.

Im November 2021 sahen 14 Millionen Menschen im ZDF, wie sich Helene Fischer mit Babybauch bei Thomas Gottschalk durch eine stundenlange Sendung kämpfte: Verkrampft, knittrig und traurig wirkte die Schlagerkönigin. Damals saß die Freundin von Akrobat Thomas Seitel noch mit Babybauch auf der Couch von Thomas Gottschalk bei „Wetten, dass?!“.

„Besser als das Original“: Gabriel Kelly rappt Helene Fischers „Atemlos“ - Fans flippen aus

Während es musikalisch nach ihrem Album „Rausch“ sehr ruhig um Schlagerstar Helene Fischer wurde, nutzte ein Mitglied der Kelly Family die Gunst der Stunde. Anders als sein Vater und der Rest der Kelly-Family setzt Angelo Kellys Sohn Gabriel auf Rap. Nun hat der 20-Jährige eine Version von Helene Fischers Hit „Atemlos“ veröffentlicht - und seine Fans zum Ausflippen gebracht.

Lesen Sie auch Lachflash von DSDS-Juror Florian Silbereisen während der Show: „Geht sie dir ab?“ Florian Silbereisen, Toby Gad und Ilse DeLange haben offensichtlich großen Spaß in der DSDS-Jury zu sitzen. Plötzlich bekam der Schlagerstar einen riesigen Lachanfall - aber nicht wegen eines Kandidaten. Lachflash von DSDS-Juror Florian Silbereisen während der Show: „Geht sie dir ab?“ Schlagerstar Ross Antony sieht krank aus: Er sagt: „Danke, aber ich bin nicht krank“ Mutet sich Ross Antony zu viel zu? Seine Fans waren jedenfalls in den letzten Wochen in großer Sorge. Nun gibt der Schlagerstar Entwarnung und bedankt sich gleichzeitig für die ganzen (unbegründeten) Genesungswünsche. Schlagerstar Ross Antony sieht krank aus: Er sagt: „Danke, aber ich bin nicht krank“

Verwendete Quellen: schlager.de