Schlagershow mit Andrea Kiewel bei ProSieben/Sat.1 kurz vor offizieller Verkündung?

Andrea Kiewel soll schon bald ein neues Schlagerformat im Privatfernsehen moderieren. Berichten zufolge wird die Sendung demnächst vorgestellt.

Unterföhring – Andrea „Kiwi“ Kiewel (58) ist schon seit vielen Jahren eines der bekanntesten deutschen Fernsehgesichter. Vor allen Dingen ihre langjährige Moderation der Kultsendung „ZDF-Fernsehgarten“ machte die ehemalige Leistungsschwimmerin zu einer festen Größe im deutschsprachigen TV. Verschiedenen Berichten zufolge soll Kiwi demnächst außerdem ein neues Projekt starten. Dabei handelt es sich offenbar um eine Schlagersendung für die Senderfamilie von ProSieben und Sat.1.

Wie unter anderem die „Schlagerprofis“ berichten, soll die Produktion der Schlagershow außerhalb der „Fernsehgarten“-Saison stattfinden. Im Frühjahr und Sommer sei Andrea Kiewel nämlich vertraglich an den öffentlich-rechtlichen Sender ZDF gebunden. Während dieses Zeitraums könne sie dementsprechend nicht an Formaten anderer Sendeanstalten mitwirken. Der Exklusivvertrag gelte jedoch nur für die „Fernsehgarten“-Monate. Im restlichen Jahr stehe es Kiewel frei, für andere Sender zu arbeiten.

Die Schlagershow mit Moderatorin Andrea Kiewel soll schon bald angekündigt werden

Die BILD-Zeitung sowie das Medienportal DWDL berichteten bereits vor einigen Monaten davon, dass angeblich ein neues Schlagerformat bei ProSieben/Sat.1 in Planung sei. Jetzt scheinen langsam aber sicher die ersten Details zur Sendung nach außen zu dringen. Wie die BILD am Sonntag laut ihres gestrigen (11. Juni) Artikels erfahren haben will, soll die TV-Show nächste Woche im Rahmen der „Screen Force Days“ präsentiert werden.

Dass Andrea Kiewel als Gastgeberin für das Programms engagiert wurde, scheint derweil bereits durchgesickert zu sein. Für Kiwi wäre es die erste Rückkehr ins Privatfernsehen seit 2016. Damals war sie Teil der n-tv-Produktion „Das ist mein Israel“. Ihren TV-Durchbruch erreichte die 58-Jährige übrigens ebenfalls bei Sat.1: Von 1993 bis 2000 moderierte das Kultformat „Frühstücksfernsehen“.