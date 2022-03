Schlagerstar fährt mit Herzinfarkt selbst zum Arzt

Von: Stella Rüggeberg

Letztes Jahr musste Schlagersänger Friedl Würcher kurzfristig ein Konzert absagen. Einen Tag zuvor erlitt er einen Herzinfarkt. Damals fuhr er sich mit starken Brustschmerzen selbst zum Arzt und machte auf dem Weg dorthin noch ein Selfie mit einem Fan.

Im vergangenen Jahr erlitt Schlagerstar Gottfried „Friedl“ Würcher einen Herzinfarkt (alle Schlager-News gibt es auf der Themenseite). Doch davon ahnte er zu dem Zeitpunkt noch nichts. Der österreichische Schlagersänger fuhr sich während seines Herzinfarkts selbst zum Arzt, wie tz.de berichtet.

Name Gottfried „Friedl“ Würcher Geboren 24. Oktober 1958 (Alter 63 Jahre) Bekannt als Kopf des Nockalm Quintetts (Nockis) Größter Hit Schwarzer Sand von Santa Cruz

Friedl Würcher dachte sich anfänglich nichts bei seinen Brustschmerzen

Am 10. Juli sollte Friedl Würcher eigentlich beim Sommer Open-Air-Festival „Wenn die Musi spielt“ auf der Bühne stehen. Daraus wurde jedoch nichts. Stattdessen meldete sich der Sänger mit einer Schocknachricht bei seinen Fans. Einen Tag vor seinem Auftritt klagte er über starke Schmerzen in der Brust.

„Irgendwann spürte ich einen Druck in der Brust, so als wenn ich zu schnell mit dem Rad gefahren wäre. Ich dachte, das ist komisch, aber das hört bestimmt gleich wieder auf“, offenbart Friedl Würcher im Interview mit der österreichischen Stadlpost.

Friedl Würcher ist bekannt als Leadsänger des Nockalm Quintetts © picture alliance/dpa | Bodo Schackow

Schlagerstar Friedl Würcher fährt mit Herzinfarkt selbst zum Arzt

Doch selbst in solchen Momenten der Dringlichkeit, stehen seine Fans an erster Stelle: „Als ich zum Auto kam, war da noch ein Typ, der wollte noch ein Foto machen, habe ich natürlich gemacht. Und dann bin ich zu meinem Arzt los, kam nach drei, vier Kilometern in einen Stau und dachte: ‚Ok, wenn es länger dauert, dreh ich um‘“, offenbart der Leadsänger des Nockalm Quintetts.

Glücklicherweise löste sich der Stau schnell auf und Friedl Würcher kam zügig bei seinem Arzt an. Dort stelle sich die Situation jedoch deutlich dramatischer dar, als anfänglich gedacht. „Als ich dann bei meinem Arzt ankam, orderte er sofort den Hubschrauber“, so Friedl weiter. Denn der Schlagerstar erlitt einen Herzinfarkt.

Schlagersänger Friedl Würcher vermeidet weitgehend Stress nach Herzinfarkt

Insgesamt vergingen anderthalb Stunden vom ersten Stechen in der Brust bis Friedl Würchers Ankunft im Krankenhaus. Nach seinem Krankenhausaufenthalt begab sich der Sänger für sechs Wochen in die Reha. Mittlerweile habe er sich fast wieder erholt und fühle sich durch seinen Herzinfarkt nicht mehr eingeschränkt.

„Das Einzige, was ich mache, dass ich Stress weitestgehend vermeide. Ich mache nichts mehr in dieser Intensität wie früher. Ich vermeide Termine, die nicht unbedingt notwendig sind“, erklärt Friedl Würcher. Mittlerweile steht der 63-Jährige wieder auf der Bühne.

