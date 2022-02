Florian Silbereisen live sehen: Kartenverkauf für DSDS-Liveshows hat begonnen

Von: Jonas Erbas

Florian Silbereisen darf sich freuen: Die anstehenden „Deutschland sucht den Superstar“-Liveshows werden vor Live-Publikum stattfinden. Wer den Schlagerstar und seine Jurykollegen Ilse DeLange und Toby Gad bei deren Arbeit bestaunen möchte, kann ab sofort Tickets erwerben.

Köln - Derzeit strahlt RTL noch die im Vorjahr produzierten „Deutschland sucht den Superstar“-Castings der aktuellen Staffel aus (alle News zur Castingshow im Überblick), doch für Schlagerstar Florian Silbereisen (40) und seine Jury stehen ab dem 16. April endlich die Liveshows in Köln an. Die können aller Voraussicht nach sogar mit Live-Publikum stattfinden können – die Tickets dafür gingen nämlich bereits in den Verkauf, wie tz.de berichtet.

Florian Bernd Silbereisen Schlagersänger, Schauspieler und Moderator Geboren 4. August 1981 in Tiefenbach (bei Passau) TV-Auftritte u.a. Das Traumschiff, DSDS, Feste der Volksmusik Erfolgreichste Veröffentlichung Das Album (2020; mit Thomas Anders)

Nach etlichen DSDS-Änderungen: Liveshows mit Florian Silbereisen kehren wohl ‚regulär‘ zurück

Die aktuelle „Deutschland sucht den Superstar“-Staffel brachte neben einer komplett neu besetzten Jury auch weitere Änderungen mit sich: Erstmals fanden die Castings mit Florian Silbereisen und Co. in einem gläsernen Kubus, mitten im Herzen von Wernigerode (Sachsen-Anhalt) und Burghausen (Bayern), statt.

Für die Liveshows kehrt RTL allerdings zum bewährten Konzept zurück und wird diese ab dem 16. April in Köln aufzeichnen. Dort dürfen – wohl auch dank der bevorstehenden Corona-Lockerungen bezüglich der „tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen“ ab dem 20. März – Zuschauer in den Rängen Platz nehmen.

Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad (v.l.) haben bei den DSDS-Castings bereits 2021 eine Vorauswahl für die anstehenden Liveshows getroffen. Die werden ab dem 16. April ausgestrahlt – zuvor zeigt RTL noch die Castings sowie den Recall © RTL/Stefan Gregorowius

Tickets für DSDS-Liveshows mit Schlagerstar Florian Silbereisen im Verkauf – was gibt es zu wissen?

Bei verschiedenen Ticketportalen sind nun auch Karten für dieses Event verfügbar, offiziell startet der Vorverkauf am 24. Februar um 15:00 Uhr. Diese gingen jüngst in den Vorverkauf, bisher können allerdings lediglich Plätze für die erste (16. April) von insgesamt vier Liveshows erworben werden.

Wer Florian Silbereisen bei seiner Juroren-Tätigkeit über die Schulter blicken möchte, muss dafür rund 35 Euro zahlen. Die DSDS-Liveshows werden im Coloneum in Köln-Ossendorf in den dort gelegenen MMC Studios produziert. Gemäß der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen gelten dort die 2G-Plus-Regel sowie eine FFP2-Maskenpflicht (Stand: 23. Februar). Einlass ist bereits ab 17:15 Uhr.

Nach schwachen DSDS-Quoten – werden die Liveshows mit Schlagerstar Florian Silbereisen zum Erfolg?

Bevor es bei „Deutschland sucht den Superstar“ (Alle Infos zur neuen Staffel der RTL-Castingshow) allerdings in die wirklich heiße Phase geht, warten viele RTL-Zuschauer erst einmal spannungsgeladen auf die Recalls (ab 19. März), für welche Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad mitsamt ihrer insgesamt 25 Castinggewinner ins süditalienische Apulien gereist sind.

Ob sich die Ticket-Nachfrage – ähnlich der Einschaltquoten – nach Dieter Bohlens (68) DSDS-Ausscheiden verringert, ist indes nicht abzusehen. Dass mit Florian Silbereisen einer der beliebtesten Schlagersänger und -moderatoren des Landes die Position des Chef-Juroren bekleidet, könnte sich möglicherweise gar als Verkaufsargument erweisen. Der 40-Jährige gilt in seiner Branche als Publikumsliebling und Zuschauermagnet.

Dämpfer für Fans von Schlagerstar Florian Silbereisen: Feste-Shows frühestens ab Sommer

Während es Mitte April bei „Deutschland sucht den Superstar“ für Florian Silbereisen in die Liveshows geht, müssen sich die Fans seiner Schlagersendungen gedulden: Die ARD verriet jüngst, seine Feste-Shows frühestens ab Sommer zu planen.

