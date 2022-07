Fahrlehrer gab ihm Lösung vor: Heino schummelte bei der theoretischen Führerscheinprüfung

In der RTL-Serie „Alt und abgefahren“ stellt Schlagerstar Heino seine Fahrkünste unter Beweis. Im gleichen Zug verrät er, dass er bei seiner ursprünglichen Führerscheinprüfung nicht ganz ehrlich war. (Fotomontage) © RTL & IMAGO / Future Image

Köln – Sollte eine Fahrprüfung für Senioren eingeführt werden? Diese Frage wird in den Medien immer wieder thematisiert, insbesondere wenn sich die durch Rentner verursachten Unfälle häufen. In der RTL-Serie „Alt und abgefahren“ stellen sich jetzt einige in die Jahre gekommenen Promis einer zweiten Führerscheinprüfung, um zu beweisen, dass die jahrelange Erfahrung hinterm Steuer mehr wert ist als jugendliche Reaktionsschnelle. Unter anderem Schlagerstar Heino (83) ließ sich auf die Autofahrt mit dem RTL-Fahrprüfer ein.

Der „Blau blüht der Enzian“-Interpret gab dabei gleich zu Beginn der Sendung ein Geheimnis preis: Als er im Jugendalter seine theoretische Fahrprüfung ablegte, ging nicht alles mit rechten Dingen zu! Heino erhielt nämlich Hilfe von seinem Fahrlehrer, damit er den Fragebogen auch sicher besteht. Ob man den Schlagerstar so eigentlich hinters Steuer lassen dürfte? Doch Heino ist sich sicher, dass er den Führerschein auch ohne Hilfestellung problemlos bestanden hätte.

Schlagerstar Heino (l.) mit Fahrlehrer David in der RTL-Show „Alt und Abgefahren“ © RTL

Heinos Fahrlehrer überlegte sich einen cleveren Trick, um dem Sänger bei der Fahrprüfung zu helfen

„Da hat der Fahrlehrer, der mir sehr gut gesonnen war, immer dort, wo ich ein Kreuzchen machen sollte, ‚n ganz kleines Pünktchen gemacht…“, erzählt Heino in der RTL-Show „Alt und abgefahren“, bevor er sich für seine TV-Fahrprüfung hinters Steuer setzt. Dass er trotz Mogelei bei seiner ursprünglichen Führerscheinprüfung ein astreiner Autofahrer ist, ist für den Volksmusikveteranen klare Sache. „Ich glaub‘ auch nicht, dass ich Fehler mache. Mann, ich fahre ja auch schon über 60 Jahre fehlerfrei. Ich habe noch nie einen Unfall gemacht.“

Und tatsächlich schafft Heino es als einziger „Alt und abgefahren“-Teilnehmer die RTL-Fahrprüfung zu bestehen. Zwar überfährt er ein Stoppschild — was ihn in einer echten Prüfung hätte durchfallen lassen — aber der Fernsehfahrprüfer drückt nochmal ein Auge zu. Heino kann also beruhigt weiter über deutsche Autobahnen rasen! „Solang‘ ich das Gefühl habe, ich bin fit, fahre ich, und wenn ich das Gefühl nicht mehr habe, dann lass‘ ich mich halt fahren“, sagt der Musiker dazu.