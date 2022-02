„Will heute für den Frieden tanzen“: Michelle setzt bei „Let‘s Dance“ politisches Statement

Ernstes Versprechen

+ © Screenshot/Instagram/Michelle & RTL/Stefan Gregorowius Mit ihrem „Let‘s Dance“-Tanzpartner Christian Polanc möchte Schlagerstar Michelle am Freitagabend in der RTL-Show „für den Frieden tanzen“ (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Michelle & RTL/Stefan Gregorowius

Was in der Welt geschieht, geht Michelle sichtlich nahe: Auf Instagram zeigt sich die Schlagersängerin wenige Stunden, bevor es für sie bei „Let‘s Dance“ weitergeht, sehr emotional – und gibt ein Versprechen ab!

Köln - Bei „Let‘s Dance“ wird Michelle (50) am Freitagabend (25. Februar) zum ersten Mal mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc (43) übers Parkett wirbeln und dabei vermutlich ein Millionenpublikum begeistern. Doch dort soll es diesmal um weit mehr, als nur gute Unterhaltung, gehen – denn mit ihrem Auftritt möchte die Schlagersängerin ein Zeichen des Friedens setzen, wie tz.de berichtet.

Schlagerstar Michelle will bei „Let‘s Dance“ politisches Zeichen setzen – „Für den Frieden“

Ihrem ersten „Let‘s Dance“-Auftritt fieberte Michelle schon die ganze Woche entgegen, dementsprechend fleißig übte die Schlagersängerin die vergangenen Tage mit Tanzprofi Christian Polanc. Doch die unmittelbaren Ereignisse, welche die Welt in Atem halten und in Bangen versetzten, gingen selbstverständlich auch nicht spurlos an der 50-jährigen Musikerin vorbei.

+ Sichtlich gerührt erklärte Michelle in ihrer Instagram-Story, sie wolle bei „Let‘s Dance“ am Freitagabend „für den Frieden tanzen“ © Screenshot/Instagram/Michelle

Michelle zeigte sich in ihrer Instagram-Story deswegen ungewohnt ernst: „Ich wollte euch sagen, dass ich heute nicht für irgendeinen Gewinn tanze, ich möchte heute für den Frieden tanzen“, erklärte die Schlager-Schönheit traurigen Blickes.

Michelle widmet „Let‘s Dance“-Auftritt allen Menschen in Not – „Keiner kann was dagegen tun“

Anschließend ging Michelle weiter ins Detail und verkündete, ihre „Let‘s Dance“-Performance stehe „für das, was da draußen auf der Welt gerade los ist, für alle Menschen, die in Not sind und die gerade irgendwie auf der Flucht sind und denen es gerade einfach richtig, richtig schlecht geht.“ Resigniert klagte sie abschließend: „Keiner kann was dagegen tun, irgendwie.“

Auf ihre Performance dürfen die Zuschauer schon gespannt sein: Michelle übte die ganze Woche und legte nach dem Tanztraining sogar noch eine Extraschicht ein: In ihrem Hotelzimmer sang sie spätnachts, an der Seite eines berühmten Produzenten, neue Musik ein.

