Schlagerstars en masse bei „Beatrice Egli Show“: Moderatorin posiert mit ihren berühmten Gästen

Beatrice Egli freut sich auf die nächste Ausgabe ihrer Show © IMAGO/xF.xKernx/xFuturexImage

Beatrice Egli geht am Wochenende endlich mit ihrer ersten eigenen Show an den Start. Für die Erstausgabe hat die Moderatorin eine beeindruckende Gästeliste zusammengestellt.

Berlin – Am kommenden Samstag (23. April) ist es endlich soweit! Die erste Ausgabe der lang erwarteten „Beatrice Egli Show“ wird im TV zu sehen sein. Die Aufzeichnung der Sendung fand bereits vor einiger Zeit in der deutschen Hauptstadt statt, doch jetzt kommen die Ergebnisse endlich ins Fernsehen.

Und nicht nur Moderatorin Beatrice Egli (33) selbst ist total aufgeregt. Auch ihre Fans können die Ausstrahlung der Schlager-Gala gar nicht mehr abwarten. Immerhin liest sich die Gästeliste der ersten „Beatrice Egli Show“ wie ein Who-is-who der deutschsprachigen Schlagerbranche.

Auf Instagram zeigte die Schweizer Sängerin jetzt erstmals einige Schnappschüsse vom Dreh zur Sendung. Auf den Bildern ist Egli in einem pinken Blazer mit langem Zopf zu sehen. Das erste Foto zeigt die ehemalige DSDS-Siegerin alleine vor dem Schriftzug ihrer Show. Das zweite Foto ist ein Gruppenbild mit den Gästen der „Beatrice Egli Show“ — und da schlägt jedes Schlagerfanherz höher. Unter anderem Kerstin Ott (40) und Ross Antony (47) sind zu erkennen, auch Andreas Gabalier (37) und Stefan Mross (46) waren mit von der Partie.

Endlich kann Beatrice Egli ihre eigene Show im deutschen Fernsehen präsentieren

Für Beatrice Egli bedeutet die Ausstrahlung der ersten Ausgabe ihrer eigenen Show einen wichtigen Karriereschritt. Immerhin scheinen derzeit alle bedeutenden Schlagerstar ihre eigene Sendung im TV zu bekommen. Deshalb rührt die Musikerin auch ordentlich die Werbetrommel. Neben die Fotos schreibt Beatrice auf Instagram: „Nicht mehr lange und dann ist es endlich so weit: Am Samstagabend läuft die Beatrice Egli Show im SWR und MDR.“

Ihre Fans können sich auf einen Abend voller Gefühle gefasst machen — das zumindest kündigt Beatrice in ihrem Instagram-Post weiter an. „Ich freue mich riesig, euch einen bunten Abend voller Musik und Emotionen präsentieren zu dürfen“, schreibt sie weiter. Wer Folge 1 der „Beatrice Egli Show“ auf keinen Fall verpassen will, der sollte am morgigen Samstag (23. April) zur Prime-Time um 20:15 Uhr im MDR oder im SWR einschalten.