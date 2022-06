Jürgen Drews, Beatrice Egli: Gäste für die „Schlagerstrandparty 2022“ mit Florian Silbereisen endlich bekannt

Ein altbekannter Anblick: Beatrice Egli zählt zu den Dauergästen in Florian Silbereisens Schlagershows, steht mit Branchenkollegen wie Ross Antony, Jürgen Drews oder Ramon Roselly nahezu immer bei dem 40-jährigen Moderator auf der Bühne © Poolfoto/Imago

Auch Schlagermusiker brauchen mal Ferien! Doch wenn Branchengrößen wie Beatrice Egli und Jürgen Drews keine Zeit finden, kommen sie einfach stattdessen zur „Schlagerstrandparty 2022“ mit Florian Silbereisen.

Gelsenkirchen – Wer an Sonne, Strand und Meer denkt, dem fällt sicherlich nicht sofort das Amphitheater Gelsenkirchen ein. Doch genau dort findet sie statt, die „Schlagerstrandparty 2022“! Eingeladen hat wie so oft Star-Moderator Florian Silbereisen (40), der wie beim Großteil seiner zahlreichen Sendungen zunächst ein Geheimnis aus der Gästeliste der Veranstaltung machte. Jetzt ist allerdings endlich bekannt, auf welche Gesichter sich Fans der Silbereisen-Shows bei der diesjährigen „Schlagerstrandparty 2022“ freuen dürfen!

Unter anderem mit dabei sind Beatrice Egli (34), Andy Borg (61) und Andreas Gabalier (37). Und selbstverständlich darf einer bei einer echten „Schlagerstrandparty“ keinesfalls fehlen: Der selbsternannte König von Mallorca Jürgen Drews (77)! Drews hatte zuletzt bekannt gegeben, dass er zukünftig etwas kürzer treten werde. Aufgrund seiner vor einer Weile diagnostizierten Nervenkrankheit falle es ihm nicht mehr so leicht wie früher, seine Auftritte zu absolvieren.

Fans dürfen gespannt sein, was Florian Silbereisen bei der „Schlagerstrandparty 2022“ aus dem Ärmel zaubert

Doch Beatrice Egli und Jürgen Drews sind nicht die einzigen Megastars der Schlagerbranche, die bei der diesjährigen „Schlagerstrandparty“ in Gelsenkirchen mit von der Partie sind. Auch Musikveteranen wie Howard Carpendale (76), Marianne Rosenberg (67), Roland Kaiser (70) und Matthias Reim (64) werden sich bei dem Event die Ehre geben. Fans dürfen sich also auf ein echtes Who-is-who der deutschen Volksmusik gefasst machen!

Wer bei der großen „Schlagerstrandparty 2022“ dabei sein will, der kann jetzt noch Tickets für die Veranstaltung am 09. Juli zwischen 20:15 Uhr und 23:35 Uhr erwerben. Die Show wird außerdem live in der ARD sowie auf ORF2 übertragen. Echte Schlagerfans haben also keine Ausrede, diese besondere Sendung zu verpassen. Da kommt Urlaubsstimmung auf!