„Schlechteste Sendung ever“: „Grill den Henssler“ mit Dschungelstars von Fans zerrissen

Von: Sarah Wolzen

Die Dschungelstars Harald Glööckler, Filip Pavlovic, Anouschka Renzi wollen den Henssler grillen © RTL / Frank W. Hempel

Am Sonntagabend startete bei Vox die neue Staffel von „Grill den Henssler.“ Zum Saisonauftakt durften die Dschungelcamp-Stars Harald Glööckler, Anouschka Renzi und Filip Pavlovic ran. Doch im Netz kam das IBES-Special gar nicht gut an.

Köln - Dschungel-Spezial bei „Grill den Henssler“. Im Staffelauftakt am Sonntagabend (10. April) traten die IBES-Stars Harald Glööcker (56), Anouschka Renzi (57) und der diesjährige Sieger Filip Pavlovic (27) an, um den Henssler zu grillen. Gegrillt wurden sie dann selbst - und zwar im Netz.

Dschungelstars treten bei „Grill den Henssler“ an

Mit Gerichten wie einem orientalischen Kaiserschmarrn oder provenzalischem Hühnchen wollten die ehemaligen Camper beweisen, dass zwei Wochen Reis und Bohnen ihre Gaumen nicht nachhaltig geschädigt haben.

Bei vielen „Grill den Henssler“-Fans konnten sie damit jedoch nicht punkten. Im Netz wurde die Folge gnadenlos verrissen. „Das war seit langem die schlechteste Sendung ever. Die Promis waren vollkommen lustlos“, findet eine TV-Zuschauerin und bekommt dafür jede Menge Zuspruch. „Schlechteste Sendung seit es ‚Grill den Henssler‘ gibt“, erklärt auch die Nächste.

Grill den Henssler: Fans verreißen Dschungelfolge im Netz

„Also diese sogenannten Promis: traurig, traurig, schlimmer gehts nimmer“, entrüstet sich ein weiterer Fan. „Das war die erste Folge, die ich nicht zu Ende geschaut habe. Schlimmer gehts ja nicht“, stimmt ihm der Nächste zu, während ein weiterer total enttäuscht ist: „Die Gäste waren langweilig ....war richtig enttäuscht!“

Im Netz zeigten sich viele „Grill den Henssler“-Fans vom IBES-Spezial enttäuscht © Screenshots Facebook, Instagram

Ob es für die Folge am 1. Mai bessere Kritiken gibt? Da will Mario Barth (49) bei „Grill den Henssler“ seine Kochkünste unter Beweis stellen. Aktuell steht der Comedian in den Schlagzeilen, weil er in einem ICE keine Maske trug und deshalb des Zuges verwiesen wurde. Verwendete Quellen: Vox, facebook.com/Promiflash, instagram.com/grilldenhenssler_vox