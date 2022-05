„Schlimmste Zeit meines Lebens“: Yeliz Koc spricht über ihre Schwangerschaft bei „Kampf der Realitystars“

Von: Jennifer Kuhn

Yeliz Koc zieht in die „Kampf der Realitystar“-Villa ein. Der Realitystar versteht sich mit ihren Konkurrenten ziemlich gut und erzählt ihnen direkt von der Beziehung zwischen ihr und Schauspieler Jimi Blue. Dabei wird nun klar, wie sehr sie diese Zeit mitgenommen hat.

Thailand - Bekannt wurde Yeliz Koc 2018 in der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ - bei der sie Daniel Völz einen Schlag ins Gesicht gab, als er ihr keine Rose mehr angeboten hatte. Nun ist sie ein bekannter TV-Star - vor allem in den vergangenen Monaten machte sie immer wieder Schlagzeilen um ihre Ex-Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht. Wie sie diese Zeit und die Schwangerschaft empfunden hat, erzählte sie in Folge sechs bei „Kampf der Realitystars“ (Alle Sendetermine 2022 bei RTL2 und in der Mediathek RTL+).

Name Yeliz Koc Geburtstag 03. November 1993 in Hannover Bekannt durch Der Bachelor / 2018 Kinder Snow Elanie

„Habe das alleinige Sorgerecht“: Yeliz Koc sorgt allein für Tochter Snow Elanie

Im Oktober 2021 kam die erste gemeinsame Tochter von Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht auf die Welt. Ihr Name: Snow Elanie. Doch lange hielt die Beziehung von dem Promi-Paar nicht, sie trennten sich sogar während der Schwangerschaft. Auf Instagram beantwortete die 28-Jährige bei einem Q&A (Question and Answer) die Fragen ihrer Fans - die wollten nämlich wissen, wer nach der Trennung das Sorgerecht für das Kind hat.

„Ich habe das alleinige Sorgerecht“, stellte sie klar. Weiterhin gab sie zu, dass sie die ganzen Kosten für ihre Tochter derzeit noch allein übernimmt - Unterhalt würde ihr Ex-Freund Jimi zu diesem Zeitpunkt wohl nicht zahlen. „Aktuell übernehme ich alles selbst“, so die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin.

„Kampf der Realitystars“: Yeliz Koc im Gespräch mit Ronald Schill und Schäfer Heinrich © RTLzwei/Kampf der Realitystars

Ankunft bei „Kampf der Realitystars“: Yeliz Koc ist die neue Mitbewohnerin

Yeliz Koc wurde mit einem kleinen Boot zur Villa gefahren - dort erwarteten sie schon ihre Mitbewohner (Kampf der Realitystars: Alle Kandidaten und die Moderatorin). Elena Miras konnte es kaum glauben, wen sie da gerade vor sich stehen hatte. Die 30-Jährige freute sich riesig über die Ankunft des Reality-Stars.

Auch von den andere Mitbewohnern und Konkurrenten wurde sie herzlich empfangen. Kurz nach ihrer Ankunft kam die 28-Jährige auch direkt in Plauderlaune. Yeliz erzählte über ihre vergangene Schwangerschaft und wie es derzeit um die Beziehung mit dem Vater ihres Kindes steht.

„Schlimmste Zeit meines Lebens“: Yeliz Koc spricht über ihre Schwangerschaft bei Kampf der Realitystars

Der Reality-Star setzte sich zu Ronald Schill und Malkiel Rouven Dietrich und kam direkt in Plauderlaune. „Bist du mit dem immer noch zusammen?“, fragt Ronald. Yeliz klare Antwort darauf: „Nein“. Darauf hin erklärte sie, dass sie eine ganz schlimme Schwangerschaft hatte: „Die Schwangerschaft war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich habe mich alleine gefühlt, mich nicht verstanden gefühlt - missverstanden. Ich hatte das Gefühl, dass mich so keiner richtig ernst nimmt“, so Yeliz.

Die 28-Jährige litt unter der Schwangerschaftskrankheit Hyperemesis: „Da gings mir richtig schlecht. Richtig, richtig schlecht“, so Yeliz. Über ihre Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht sprach sie ebenfalls offen und ehrlich - denn ihr Ex-Freund hatte schon vor der Beziehung hohe Schulden. „Es hat mich halt genervt, dass ich wirklich alles zahlen muss“, gab sie zu.

Kampf der Realitystars: Malkiels Gesicht wird in der Sendung ersetzt - durch Cathy Hummels

Wer bei einer Challenge von „Kampf der Realitystars“ verliert, kann mit einer Strafe rechnen. Auch Malkiel Rouven Dietrich kam an dem Abend nach seiner Ankunft schon in den Genuss. Sein eigenes Gesicht wird für eine Woche nicht mehr in der TV-Sendung zu sehen sein, sondern mit dem Gesicht von Moderatorin Cathy Hummels ersetzt. Verwendete Quellen: „Kampf der Realitystars“-Folge 6