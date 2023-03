„Schluss!“: Davina und Shania Geiss schlagen sich, Carmen Geiss geht schreiend dazwischen

Von: Jonas Erbas

Unter Geschwistern ist Zoff keine Seltenheit – das gilt auch für Davina und Shania Geiss. Als es auf hoher See zu Handgreiflichkeiten kommt, muss Mama Carman ein Machtwort sprechen.

Monaco – Bei den Geissens geht es gern mal drunter und drüber – und das auch in Situation, die kaum friedlich sein könnten: Bei einer idyllischen Bootsfahrt über das azurblaue Meer kommt es zwischen Davina (19) und Shania Geiss (18) plötzlich zu Handgreiflichkeiten. Für Mama Carmen (57) keine Lappalie!

Geissens-Geschwister Davina und Shania keilen sich – vor den Augen von Mama Carmen Geiss

Bei Geschwistern liegen Freud und Leid oft nah beieinander – eine Erfahrung, die jüngst auch Carmen Geiss einmal mehr machen musste: Ein Ausschnitt aus der neuen „Die Geissens“-Folge, den die 57-Jährige am Mittwoch (29. März) via Instagram teilte, zeigt, wie sich ihre Töchter Davina und Shania sprich- und wortwörtlich in die Haar bekommen.

An Bord eines kleinen Motorbootes bricht zwischen den Geissens-Geschwistern urplötzlich ein handfester Streit aus: Auf der Rückbank kabbeln sich die beiden – erst vergleichsweise zaghaft, dann mit festeren Schlägen mit der flachen Hand. Es wird gezogen, gezupft, gehalten und gerungen. Shania fast ihrer Schwester ins Gesicht, die zahlt es Sekunden später mit gleicher Münze heim.

So reagieren die Instagram-Nutzer auf den Zoff der Geissens-Geschwister

Carmen Geiss greift ein – Geissens-Mama löst den Schwesternzwist auf

Während Carmen Geiss das Gerangel anfangs noch als spielerischen Schwesternzwist abtut, wird es der Millionärsgattin schnell zu bunt: „Schluss!“, ruft die 57-Jährige entschieden und mischt anschließend selbst mit. Weil ihre Töchter nicht hören wollen, legt sie mit einem mahnenden „Hört ihr jetzt auf?“ nach. Als die Gemeinheiten noch immer kein Ende nehmen, greift sie zu wirksamen Mitteln und trennt Davina und Shania, indem sie zwischen ihnen Platz nimmt.

Was der Auslöser des Streits war, geht aus dem kurzen Clip nicht hervor. Carmen Geiss hat allerdings wohl schon reichlich Erfahrung mit derartigen Situationen – und weiß, wie und wann sie einzugreifen hat. Das gilt auch für die Verfehlungen ihres Göttergatten: Weil Robert Geiss (59) die schlanke Shania als „schwer stämmig“ betitelte, wusch die 57-Jährige ihrem Mann den Kopf. Verwendete Quellen: instagram.com/rtlzwei, instagram.com/carmengeiss_1965