Aus für Dokusoap gefordert: Petition setzt Sat.1 unter Druck

Handel mit Hundewelpen, exotische Tiere im Wohnzimmer: Eine Online-Petition wendet sich mit 50.000 Unterstützern an Sat.1 - und fordert das Ende einer Dokusoap.

Ruth Stolzewski ist sauer: „Stoppt die Ausstrahlung der Dokusoap "Norberts Zoo" über Zoo Zajac auf Sat.1!“, fordert die Berlinerin in ihrer Online-Petition auf change.org.

Die vierteilige Sendung startete am 1. Februar und spielt in der Duisburger Tierhandlung. Zoo Zajac stehe schon seit Jahren in der Kritik von Tierfreunden, schreibt Stolzewski. In der Sat.1-Doku sieht sie eine große Gefahr.

„Haltung von exotischen Tieren wird glorifiziert“

„Dem Zuschauer wird suggeriert, dass Tiere eine Ware sind, die jederzeit verfügbar ist und nach Belieben angeschafft werden kann. Die fragwürdige Haltung von exotischen Tieren wird glorifiziert, ebenso wie der Handel mit Hundewelpen.“

Mittlerweile hat die Frau mit ihrem Protest über 50.000 Unterstützer gewonnen.

