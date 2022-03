Schöne Moderatorin Valeska Homburg kündigt bei ARD: Neuer Job in der Bundesliga

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Valeska Homburg wechselt vom Ersten zum Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen © IMAGO / Ed Gar & picture alliance/dpa | David Inderlied

Valeska Homburg gibt vor wenigen Tagen ihren Ausstieg aus den Öffentlich-Rechtlichen bekannt. Im Sommer 2022 steht bereits der Wechsel an. Die Journalistin wird ab Juli neue Aufgaben beim Bundesligisten Bayer Leverkusen übernehmen.

Leverkusen - Seit rund 20 Jahren berichtet Valeska Homburg (46) für die ARD. Doch nun sei es Zeit für einen Tapetenwechsel. Die 46-Jährige will sich neu orientieren und tauscht ihren Job bei den Öffentlich-Rechtlichen gegen einen Platz beim Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen ein. Der Wechsel soll noch im Sommer 2022 stattfinden, wie tz.de berichtet.

Valeska Homburg wechselt vom ARD zu Bayer 04 Leverkusen

Schon im Ersten berichtete Valeska Homburg über Fußballweltmeisterschaften und den Olympischen Sommer- und Winterspielen. Komplettes Neuland ist ihr zukünftiger Job bei Bayer Leverkusen also nicht. Ab Juli 2022 soll die 46-Jährige die Leitung in der Abteilung für Medien und PR übernehmen, wie der Verein vor wenigen Tagen auf seiner offiziellen Homepage bekannt gab.

„Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf 20 Jahre bei der ARD und schaue voller Vorfreude der neuen Aufgabe bei Bayer 04 Leverkusen ab dem Sommer entgegen“, so Homburg in einer offiziellen Pressemitteilung des Bundesligisten. Darüber hinaus würde sich Valeska Homburg auf neue Herausforderungen „bei einem seriös geführten Klub, der mir viel Vertrauen entgegenbringt“ freuen.

ARD-Moderatorin Mareile Höppner wagt große Typveränderung

Auch bei ARD-Kollegin Mareile Höppner (44) stand in letzter Zeit eine große Veränderung an. Diese war allerding optischer Natur. Begeisterte sie sonst immer mit ihrer dunkelblonden Mähne, überraschte sie vor wenigen Wochen ihre Fans mit einem völlig neuen Look.