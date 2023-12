„Mir fehlen die Worte“: ARD-Zuschauer verurteilen „Verstehen Sie Spaß?“

Von: Diane Kofer

Drucken Teilen

„Verstehen Sie Spaß?“ soll Menschen unterhalten und zum Lachen bringen. Doch klappt das? Das TV-Publikum findet ganz klar: Nein.

Berlin – Vor Barbara Schöneberger (49) ist kein Promi sicher. Die Moderatorin hat am Samstagabend (16. Dezember 2023) wieder einmal zu „Verstehen Sie Spaß?“ eingeladen – und mit ihren Lockvögeln zahlreiche Menschen hereingelegt. Darunter auch einige berühmte Persönlichkeiten. Doch bei vielen Fans kamen die Späße ganz und gar nicht gut an. Im Netz hagelt es Kritik.

Sinn verfehlt? „Verstehen Sie Spaß?“-Zuschauer verurteilen Barbara Schönebergers Show scharf

Bei einem Videodreh mit Thomas Anders (60) wurde in der Unterhaltungssendung unter anderem Florian Silbereisen (42) übel mitgespielt. Der Schlagerstar sollte für den Musikclip in seltsame Outfits schlüpfen und zudem unangenehme Fragen eines Redakteurs beantworten. Doch laut der Zuschauer hat die Aktion – wie viele andere – ihr eigentliches Ziel verfehlt: Die Menschen vor den Bildschirmen zum Lachen zu bringen. Das ARD-Publikum versteht den Humor der Show wohl nicht.

Inklusive Jugendsünden: Die schönsten Bilder von Barbara Schöneberger Fotostrecke ansehen

Mehr News aus der Welt der Unterhaltung gibt es in unserer neuen Merkur.de-App. Weitere Informationen zur App gibt es hier. Alternativ bietet auch unser neuer Whatsapp-Kanal beste Unterhaltung.

„Diese Show ist bisher der humoristische Tiefpunkt der Fernsehunterhaltung 2023“, urteilt ein User auf der Plattform X (ehemals Twitter) eiskalt. Ihm haben die Pranks und Gags bei „Verstehen Sie Spaß?“ offenbar überhaupt nicht gefallen. Zustimmung gibt es online mehr als genug. „Mir fehlen echt die Worte für so einen Scheiß“, schreibt ein Zuschauer während der Sendung im Netz. Ein anderer fragt sich, was die Sendung „noch mit Spaß zu tun“ habe. „Ich habe nur eine Frage an die Programmverantwortlichen von ‚Verstehen Sie Spaß?‘: Warum?“, schießt ein weiterer.

Bei „Verstehen Sie Spaß?“ mitmachen Späße überlegen? Das macht nicht ausschließlich das Redaktionsteam von „Verstehen Sie Spaß?“. Auf der Homepage der ARD wird genau beschrieben, wie man unverbindliche „Der hat‘s verdient“-Vorschläge einreichen kann. So werden dann nicht nur Promis, sondern auch Menschen auf der Straße bzw. gezielte Opfer reingelegt. Per Mail geht die Bewerbung an spass@swr.de. Die Redaktion bittet allerdings um Verständnis, dass nicht jede Anfrage beantwortet werden kann.

„War das 1990 mal lustig?“: ARD-Publikum prangert fehlende „Verstehen Sie Spaß?“-Entwicklung an

Warum die Zuschauer die gezeigten Clips nicht lustig finden, hat mehrere Gründe. Zum einen glauben einige, dass die reingelegten Stars das falsche Spiel zu schnell erkennen. „Die halbe Sendung nur der ‚Gag‘ mit Judith Williams, die spätestens nach 30 Sekunden gewusst hat, dass sie verarscht wird“, schreibt jemand – und ist der Meinung, dass man es sich hätte sparen können, die Aktion bis ins kleinste Detail zu zeigen. Andere Fans glauben, dass „Verstehen Sie Spaß?“ nicht mit der Zeit geht.

Eigentlich soll „Verstehen Sie Spaß?“ in der ARD eine Mission erfüllen: Menschen unterhalten und zum Lachen bringen. Doch bei den ARD-Zuschauern fällt das Format durch. © Imago/ Stephan Wallocha; Screenshot: „Verstehen Sie Spaß?“ (Fotomontage)

„Ist das Humor oder kann das weg? War das 1990 mal lustig?“, fragt sich ein kritischer Zuschauer. Er hätte sich offenbar eine moderne Auslegung gewünscht. „Diese ‚Ideen‘ zu den Filmen sind so unlustig, da nicht kreativ genug“, prangert ein weiterer die Arbeit der Kreativabteilung an. Schon nach der vorhergehenden Ausstrahlung musste sich die ARD Kritik stellen. Der Grund: Die Zuschauer waren von dem harten Übergang von „Brennpunkt“ zur Unterhaltungssendung „Verstehen Sie Spaß?“ erschrocken. Verwendete Quellen: X