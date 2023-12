„Siezen Sie mich nicht“: Günther Jauch wegen Barbara Schöneberger frustriert

Von: Diane Kofer

Günther Jauch und Barbara Schöneberger hatten sich gegenseitig das „Du“ angeboten. Doch in der Umsetzung klappt das nicht, wie Jauch enttäuscht feststellen muss.

Hürth – Günther Jauch (67) und Barbara Schöneberger (49) sind in der deutschen Fernsehlandschaft beide mehr als bekannt. Obwohl sich die TV-Stars seit Jahren kennen und auch gemeinsam für „Denn sie wissen nicht, was passiert“ vor der Kamera stehen, haben sie sich bis zuletzt noch gesiezt. Mittlerweile sieht das zwar anders aus, doch weil Barbara Schöneberger das gerne mal vergisst, wird ihr Kollege sogar etwas wütend.

Weil Barbara Schöneberger ihn siezt: Günther Jauch stampft vor Wut auf den Boden

Günther Jauch duzt nur drei Menschen im TV – Barbara Schöneberger ist eine davon. Das aber erst seit wenigen Monaten: In der „NDR Talkshow“ haben die Moderatoren beschlossen, sich in Zukunft auch bei TV-Jobs mit dem Vornamen anzusprechen. Beim Erklären eines Spiels in der RTL-Sendung „Denn sie wissen nicht, was passiert“ scheint Barbara Schöneberger diesen Freundschafts-Pakt aber zwischenzeitlich vergessen zu haben. Wie früher benutzt sie die förmliche Anrede „Herr Jauch“.

„Wie läuft es bei Ihnen, Herr Jauch?“, fragt sie unter anderem – spricht beispielsweise Thomas Gottschalk (73) direkt danach aber mit dem Vornamen und „Du“ an. Bei dem „Wer wird Millionär?“-Star sorgt das für Frustration. „Siezen Sie mich nicht“, fordert er und stampft sogar mit dem Fuß auf den Boden. Böse ist der 67-Jährige seiner Kollegin aber natürlich nicht. Gewohnt gut gelaunt und professionell ziehen sie die Show durch.

Falsche Pronomen: Barbara Schöneberger wird von Olivia Jones ermahnt

Mit der richtigen Anrede hat Barbara Schöneberger in der Show am 23. Dezember 2023 aber so ihre Probleme. Nicht nur Günther Jauch beschwert sich, sondern auch Olivia Jones. Weil sie bei der Travestie-Künstlerin von „ihm“ statt „ihr“ spricht, wird die Entertainerin von Olivia ermahnt.

Günther Jauch und Barbara Schöneberger hatten sich gegenseitig das „Du“ angeboten. Doch in der Umsetzung klappt das nicht, wie Jauch enttäuscht feststellen muss. © Screenshot: „Denn sie wissen nicht, was passiert“/ RTL (Fotomontage)

Dass bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ nicht immer alles nach Plan läuft, hat die Vergangenheit schon gezeigt. Nach einem blutigen Zwischenfall kam es zuletzt aber zu einer lustigen Panne: Thomas Gottschalks Uhr löste mitten in der Sendung Alarm aus. Verwendete Quelle: „Denn sie wissen nicht, was passiert“/ RTL (Folge vom 23. Dezember 2023)