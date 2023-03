„Schwarm“ noch schwächer, auch „Bachelor“ verliert Zuschauer

Neben dem Forschungsschiff "Thorvaldson" schießt eine Wasser-Fontäne hoch, die das Schiff in Schieflage bringt. © Schwarm Tv Production Gmbh & Co./ZDF/dpa

Auch am Mittwoch schwimmt „Der Schwarm“ im ZDF allen anderen TV-Formaten und Sendern quotenmäßig davon, doch die Zuschauerzahl und Einschaltquote sind erneut kleiner geworden.

Berlin - Am dritten Abend im ZDF hat die Ökothriller-Serie „Der Schwarm“ nach dem Bestseller von Frank Schätzing erneut deutlich Zuschauer verloren. Dennoch holte sie den Quotensieg. Im Schnitt schalteten am Mittwoch 4,56 Millionen die als Doppelfolge ausgestrahlten Teile fünf und sechs des Achtteilers ein, was 17,0 Prozent Marktanteil ab 20.15 Uhr entsprach. Das waren 800.000 weniger als am Dienstag und sogar fast 2,3 Millionen weniger als am Montag.

Bestsellerautor Frank Schätzing ist von der Verfilmung seines vor etwa 20 Jahren veröffentlichten Stoffs wenig begeistert, wie er in Interviews kundgab.

„Sechzehneichen“ auf Platz zwei

Auf Platz zwei zur besten Sendezeit landete das Erste. Der ARD-Psychothriller „Sechzehneichen“ erreichte 3,47 Millionen (12,9 Prozent). Die Krimiwiederholung „Wilsberg: Filmriss“ (von 2008) bei ZDFneo kam auf 1,65 Millionen Zusehende (6,1 Prozent) und die ProSieben-Comedyshow „TV total“ auf 1,51 Millionen (5,6 Prozent).

Die RTL-Kuppelsoap „Der Bachelor“ - diesmal mit dem 32-jährigen David Jackson als Zentrum - verlor noch einmal im Vergleich zum Auftakt der 13. Staffel etwa 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer: 1,28 Millionen sahen zu, was lediglich 4,9 Prozent Marktanteil entsprach.

Dahinter reihten sich die US-Krimiserie „CSI: Vegas“ bei Vox mit 1,17 Millionen Zuschauern (4,3 Prozent) ein, die RTLzwei-Dokusoap „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ mit 950.000 (3,5 Prozent), die Sat.1-Kochwettbewerbsshow „The sweet Taste“ mit 770.000 (3,5 Prozent) und das amerikanische Sci-Fi-Drama „Die Tribute von Panem – Mockingjay (1)“ mit 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauern (3,1 Prozent bei längerer Dauer als die Sat.1-Show). dpa