Schweißflecken am Po? Fernsehgarten-Fans wundern sich über Andrea Kiewels nasse Hose

Von: Lisa Klugmayer

Was ist bloß mit der Hose von Andrea Kiewel los? Das fragen sich die Fans des ZDF-Fernsehgartens, nachdem sich dort unschöne Flecken abbilden.

Mainz – Andrea Kiewel (57) begrüßt am Sonntag ihre Gäste zur bereits dritten Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens. Bei bestem Wetter und strahlenden Sonnenschein feiert sie gemeinsam mit unter anderem Joachim Llambi (58), Guildo Horn (60) und Oli P. (44) die 80er und 90er. Doch ihre Stylistin war wohl nicht auf Sommerwetter vorbereitet und Kiwi bekommt nasse Flecken an sehr unvorteilhaften Stellen.

Mode-Malheur im ZDF-Fernsehgarten: Andrea Kiewel versucht nasse Hose zu erklären

Der ZDF-Fernsehgarten und Andrea Kiewel lassen die 80er und 90er-Jahre am Sonntag wieder aufleben. Mit dabei ist unter anderem auch Jojo-Weltmeister Simon. Der Student zeigt, was er kann und bevor Kiwi auch mal ans Jojo darf, muss sich die Moderatorin erstmal abtupfen. Selbstironisch versucht sie die unvorteilhaften Schweißflecken am Po zu erklären: „Ich hab mir Wasser in die Bluse gekippt. Deswegen bin ich nass hinten“.

Tatsächlich dürfte Andrea Kiewel in ihrer blauen Satin-Cargohose und der Bluse einfach zu heiß sein. Die Zuschauer, die Schattenplätze erwischt haben, kann die Fernsehgarten-Moderatorin bei diesen Temperaturen nur beneiden. „Ich bewundere Sie. Hier sind tausend Grad“, stöhnt sie und fasst sich an den Kopf.

„ZDF-Fernsehgarten 2023“ Das sind die bisher bekannten Mottosendungen 28. Mai 2023: Flohmarkt 04. Juni 2023: Discofox 11. Juni 2023: Gartengames 25. Juni 2023: Schlagerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest (Quelle: ticketservice.zdf.de)

Die unvorteilhaften Flecken auf der Hose von Andrea Kiewel sind natürlich ein gefundenes Fressen für das Netz. „Wieso kippt sie sich Wasser über die Bluse?“, fragt ein Twitter-User verwirrt und hat den Sarkasmus wohl offensichtlich nicht verstanden. „Was ist bitte mit Frau Kiewels Hose hinten? Ist es da am Po abwärts absichtlich ein dunkleres Blau oder was ist das?“, fragt sich ein zweiter Fan. „Sie hat sich eingenässt?“, wundert sich ein anderer Fan über Kiwis nasse Hose. Ein anderer Fan hat einen gut gemeinten Rat für die Fernsehgarten-Moderatorin: „Ach Kiwi Schwitzwasser? Vielleicht weniger Polyester tragen“. „Der Stylist hat Kiwi extra so eine Hose gegeben“, ist sich dieser Fan dagegen sicher.

Was ist bloß mit der Hose von Andrea Kiewel los? Das fragen sich die Fans des ZDF-Fernsehgartens, nachdem sich dort unschöne Flecken abbilden. (Fotomontage) © ZDF/Fernsehgarten Folge 3 vom 21. Mai 2023

Noch ein peinlicher Moment: Im ZDF-Fernsehgarten am 14. Mai bekam Stefano Zarrella Unterstützung von seiner Familie. Sein Onkel hatte allerdings eher Augen für die Moderatorin Andrea Kiewel und sorgte für einen befremdlichen TV-Moment. Verwendete Quellen: ZDF/Fernsehgarten Folge 3 vom 21. Mai 2023