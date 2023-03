„Ich sehe aus wie ein Junge“: Zwei GNTM-Models steigen bei Umstyling-Folge aus

Das Umstyling bei „Germany’s next Topmodel“ (GNTM) hat auch dieses Jahr nicht jedes Model glücklich gemacht. Vor allem der Kurzhaarschnitt von Anya kommt nicht gut an. Andere verabschiedeten sich sogar freiwillig aus der Show.

Los Angeles - Die Umstyling-Folge in der 18. Staffel von „Germany’s next Topmodel“ (GNTM) hatte es in sich: Über Stunden hinweg wurde geweint, manche Mädchen sind nicht mehr wiederzuerkennen, sogar Heidi Klum wagte sich auf den Frisörstuhl und zwei Models stiegen sogar freiwillig aus.

Anya aus Berlin muss beim GNTM-Umstyling besonders leiden

Besonders hart hat das Umstyling Außenseiterin Anya getroffen. Die freute sich anfangs noch auf die Typveränderung. Als kaum mehr was von ihren langen, braunen Haaren übrig war, flossen allerdings die Tränen: „Ich glaube, ich habe gerade meine Meinung geändert.“ Übrig bleibt ein frecher Pixie-Schnitt, mit dem sich Anya nicht sofort anfreunden kann. Der erste Blick in den Spiegel lässt ihre schlimmsten Befürchtungen wahr werden: „Ich sehe aus wie ein Junge, ich find‘s scheiße“.

Auch die Frauen, die in dem Umstyling in der Villa folgten, lachten über den radikalen „Herrenschnitt“, wie sie es nennen. Offenbar steht der Pixie in der Generation nicht hoch im Kurs – obwohl er schon von Winona Ryder oder Edie Sedwig getragen wurde und seit Jahren Trendfrisur auf zahlreichen prominenten Köpfen wie etwa Katie Perry, Charlize Theron oder Kate Hudson ist.

GNTM-Chefin Heidi Klum gibt Teaser auf neue Frisur

Das Risiko, sich im Spiegel nicht mehr wiederzuerkennen, wollte Nachwuchsmodel Sarah nicht eingehen. Sie haderte lange mit der Entscheidung, schluchzte und weinte schon, bevor überhaupt eine Schere in Sicht war. Obwohl es gegen die Regeln ist, deutete Heidi Klum an, was auf sie zukommen würde: Die langen schwarzen Haare würden etwa bis auf Schulterlänge gestutzt werden.

Beim großen Umstyling von GNTM bei ProSieben flossen wieder die Tränen. © Prosieben / Imago Images

Als es dann noch hieß, es könne „ein bisschen crazy“ werden, stand die Entscheidung fest: Lieber verabschiedete sich Sarah von der Sendung, als dieses Risiko einzugehen. Danach erklärte sie: „Jeder, der sich hier anmeldet, weiß, dass das Umstyling kommen wird. Und ich war auch eine Person, die immer gesagt hat ‚Ihr wisst doch wo ihr euch anmeldet‘. Es ist aber ein Unterschied, wenn man selbst in der Situation ist.“

TikTok-Video zeigt Tränendrama beim GNTM-Umstyling

Den freien Frisörstuhl nahm kurzerhand Heidi Klum selbst ein: Auch sie ließ sich etwa 20 Zentimeter ihrer lockigen Mähne abschneiden, gönnte sich eine frische, helle Blondierung und ließ ihre Haare glätten.

Die Sendung verlor in der Woche aber noch eine Teilnehmerin. Auch GNTM-Model Tracy hatte offenbar unterschätzt, was auf sie zukommt. Obwohl sie kein Umstyling hatte, verließ sie die Show wegen des Dramas in der Model-Villa und der fehlenden Privatsphäre freiwillig.

Am Donnerstagabend (16. März 2023) fand das jährliche GNTM-Umstlying bei ProSieben statt. Wie immer konnten die Zuschauer mit jeder Menge Tränen und Überraschungen rechnen. Das womöglich größte Spektakel: Heidi Klum nahm selbst auf dem Friseurstuhl Platz. Verwendete Quellen: ProSieben