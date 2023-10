„Duell um die Welt“-Zuschauer sauer: Beste Szene nur bei Joyn statt im TV zu sehen

Von: Lukas Einkammerer

In der neuesten Folge von „Duell um die Welt“ sollte sich Axel Stein selbst anschießen. Zu sehen bekam das TV-Publikum dies aber nicht – was für Entrüstung sorgt.

München – Wer bei „Duell um die Welt“ mitmacht, muss damit rechnen, von Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (40) in Extremsituationen gebracht zu werden. So sah sich Axel Stein (41) am Samstagabend (28. Oktober) mit einer großen Herausforderung konfrontiert: Er sollte sich selbst anschießen. Was nach Nervenkitzel pur klingt, bekamen Fernsehende letztendlich aber gar nicht zu sehen.

Joyn-Promo statt Schuss-Experiment: „Duell um die Welt“ streicht besten Moment aus dem TV

Wer sich erinnert: Schon bei einem von Axel Steins letzten Besuchen bei „Duell um die Welt“ sollte der Schauspieler angeschossen werden, allerdings nicht durch seine eigene Hand, sondern von einer Art Schussmaschine, die zuerst ein Huhn und dann Joko und Klaas‘ sturzbetrunkener Sidekick Frank Tonmann betätigen sollte. Durfte er damals wenigstens eine kugelsichere Weste tragen, waren Axels einziger Schutz am Samstagabend 100 übereinander getragene T-Shirts.

Auf den spektakulären Stunt arbeitete die Spielshow lange hin und versprach Zuschauern einen unvergesslichen TV-Moment – der vielen Fans am Ende aber verwehrt blieb. Denn anstatt zu zeigen, wie Axel Stein zur Schrotflinte greift, wurde das Publikum mit einer Einblende abgespeist, dass die heftige Szene nicht ausgestrahlt und stattdessen exklusiv auf der sendereigenen Streamingplattform Joyn gezeigt würde.

„Erbärmlich“: ProSieben-Zuschauer stinksauer, weil „Duell um die Welt“ Schuss-Szene nicht zeigt

In den sozialen Medien stößt die Entscheidung, Axel Steins Schuss-Experiment nicht im TV zu übertragen, auf harte Kritik. „Das ist die erbärmlichste Kunden-Rekrutierung, die ich jemals gesehen habe. Wer darauf reinfällt, ist dumm“, schimpft ein Zuschauer bei X (vomals Twitter). „Das ist doch wohl ein schlechter Witz eure Plattform mit sowas zu bewerben“, straft ein anderer Fan die Show ab und urteilt: „Next Level, ernsthaft.“ Ein besonders enttäuschter User schießt derweil gegen Axel Stein selbst: „Und du machst bei der Abofalle noch mit? Fan verloren.“

Dass das Publikum so heftig reagiert, ist nachvollziehbar – schließlich wurde erst in der letzten Folge von „Duell um die Welt“ im TV eine Szene mit Leichen gezeigt, ohne diese wie Axel Steins Schuss-Challenge auf Joyn abzuschieben. Vielleicht wäre es aber sogar besser gewesen, diesen Teil aus der Show zu schneiden, denn im Netz hagelte es nach der Ausstrahlung entsetzte Kommentare. Verwendete Quellen: ProSieben/Duell um die Welt/Folge vom 28. Oktober 2023; X (vormals Twitter)