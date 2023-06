Knapp 500 Euro: Das ist das umwerfende Sommerkleid von Andrea Kiewel im Fernsehgarten

Andrea Kiewel begeisterte im ZDF-„Fernsehgarten“ am Sonntag erneut mit einem Hingucker-Look. Wir zeigen, wo Sie den 500-Euro-Look nachshoppen können.

Mainz – Auch in der fünften Ausgabe des diesjährigen „ZDF-Fernsehgarten“-Sommers begeisterte Moderatorin Andrea Kiewel (57) wieder mit einem auffälligen Look. Inmitten all der prominenten Gäste und dem Publikum stach die Moderatorin im knallpinken Kleid deutlich heraus.

Andrea Kiewels Look zum Nachshoppen

Pink scheint sich allmählich zur Farbe des Sommers zu entwickeln: Zuletzt begeisterten zahlreiche Promis in der knalligen Farbe, zum Beispiel Prinzessin Victoria von Schweden (45) beim Hochzeitsbankett in Jordanien. Der Trend hat sogar einen Namen: „Barbiecore“ – in Anspielung auf den „Barbie“-Film, der im Juli in die Kinos kommt.

Wer Andrea Kiewels Look vom Sonntag (4. Juni) nachshoppen möchte, wird bei der Marke „IVI Collection“ fündig – muss dafür allerdings tief auch in die Tasche greifen. Stolze 499 Euro kostet das „SOLID SILK Kaftan Dress pink“. Dafür besticht es durch sein weiches Material: Das Kleid besteht zu 97 Prozent aus Seide.

Andrea Kiewel begeisterte im ZDF-„Fernsehgarten“ am Sonntag erneut mit einem Hingucker-Look. Wir zeigen, wo Sie den Look nachshoppen können. © ZDF / ivicollection.com

Möglicherweise haben aufmerksame Zuschauerinnen den „Kiwi“-Look bereits nachgekauft: Denn aktuell ist das Kleid online nur noch in Größe 34 und Größe 36 erhältlich.

In der neuesten Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens war auch Hansi Hinterseer zu Gast. Bei seinem Auftritt schien er jedoch Probleme mit dem Playback zu haben. Verwendete Quellen: ZDF, ivicollection.de