„Sehr wenig Ahnung“: „Der Schwarm“-Hauptdarstellerin kennt sich mit Meeresbiologie nicht aus

Von: Lukas Einkammerer

Leonie Benesch spielt als Meeresbiologin Charlie Wagner bei „Der Schwarm“ die Hauptrolle. Im echten Leben ist sie aber alles andere als eine Biologie-Expertin.

Mainz – Seit dem 6. März zeigt das ZDF täglich neue Folgen von „Der Schwarm“, der Adaption von Frank Schätzings (65) Roman aus dem Jahr 2004. Leonie Benesch (31) spielt in der internationalen Co-Produktion als Meeresbiologin Charlie Wagner die Hauptrolle. Wie sie zum Sendestart verrät, hat sie selbst aber recht wenig Ahnung von der Arbeit ihrer Figur und kennt sich mit Biologie überhaupt nicht aus.

Augenscheinlich gleicht die Prämisse von Frank Schätzings Bestseller vielen anderen Werken des Sci-Fi-Genres – eine unbekannte Lebensform bedroht die Menschheit und das Leben auf der Erde steht auf Messers Schneide. Anders als bei Klassikern wie „V – Die Besucher“ oder „Krieg der Welten“ kommt die Bedrohung in der Erzählwelt von „Der Schwarm“ aber nicht aus fernen Sonnensystemen, sondern aus den Tiefen des Meeres.

Trotz altbekannter Handlungsstränge dürfte sich „Der Schwarm“ für viele Leser als keine besonders leichte Kost erwiesen haben, denn der Roman ist gespickt mit komplexen Fachbegriffen. Wie bestimmt viele Zuschauer ist auch Leonie Benesch entgegen ihrer zentralen Rolle keine belesene Biologin. „Ich war und bin in dem Feld nicht bewandert. Ich habe meinen Text gelernt und mich informiert, was ich da sage, aber ansonsten kenne ich mich wirklich gar nicht aus“, verrät sie im Interview mit Vogue.

So viel haben die erfolgreichsten Buch-Adaptionen eingespielt „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 2“ (2011): ca. 1,26 Milliarden Euro „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“ (2003): ca. 1,05 Milliarden Dollar „Alice im Wunderland“ (2010): ca. 973 Millionen Dollar „Der Hobbit: Eine unerwartete Reise“ (2012): ca. 963 Millionen Dollar „Die Tribute von Panem – Catching Fire“ (2013): ca. 811 Millionen Dollar (Quelle: luxatic.com)

In „Der Schwarm“, der teuersten deutschen Serie aller Zeiten, macht die Meeresbiologin Charlie Wagner in Schottland große Entdeckungen – Leonie Benesch selbst hatte mit Meereskunde bisher nur wenige Berührungspunkte. „Meine Erfahrungen beschränken sich darauf, dass ich als Kind mit meinem Papa in Schweden auf dem See angeln war und im Urlaub schon immer gern viel geschnorchelt und geplanscht habe, solche Sachen“, gesteht die gebürtige Hamburgerin. „Aber ich habe wirklich sehr wenig Ahnung von dem, was Charlie Wagner da macht.“

Leonie Benesch verkörpert in der neuen ZDF-Serie „Der Schwarm“ die Meeresbiologin Charlie Wagner. Viel von der Arbeit ihrer Figur versteht die Hamburger Schauspielerin aber nicht. © IMAGO/Future Image; ZDF/Fabio Lovino (Fotomontage)

Dass ein Schauspieler eine wissenschaftliche Koryphäe verkörpern muss, ohne selbst ein Experte in dem Bereich zu sein, ist nichts Neues und kaum verwerflich. So spielte der Brite Benedict Cumberbatch (46) 2014 den Mathematiker Alan Turing (†1954) und sein Landsmann Eddie Redmayne (41) im selben Jahr den Astrophysiker Stephen Hawking (†2018). Dennoch zeichnet sich Ärger ab, denn die Regisseurin von „Der Schwarm“ ist sauer auf Frank Schätzing. Verwendete Quellen: vogue.de. luxatic.com