Schwere Vorwürfe: Walentina und Can sollen im „Sommerhaus der Stars“ geschlagen worden sein

Von: Jonas Erbas, Elena Rothammer, Diane Kofer

Teilen

Bei den Dreharbeiten zu „Das Sommerhaus der Stars“ soll es zu Ausschreitungen gekommen sein. Jetzt spricht Kandidatin Walentina Doronina Klartext und behauptet, Opfer von Gewalt geworden zu sein.

Update vom 5. Oktober 2023: „Das Sommerhaus der Stars“ ist in vollem Gange und brachte schon in den ersten Folgen reichlich Drama mit sich. Vor allem Walentina Doronina (23) und ihr Partner Can Kaplan (26) geraten immer wieder mit ihren Mitbewohnern aneinander. Schon im Vorfeld hatten die beiden angedeutete, dass es in der Show zu Handgreiflichkeiten gekommen ist. Jetzt legte die Blondine nochmal nach.

In ihrer Instagram-Story wetterte die 23-Jährige einmal mehr gegen ihre Mitstreiter und auch gegen den verantwortlichen Sender RTL. „Mir reicht es jetzt. Ich bestätige jetzt hiermit, dass Can und ich im ‚Sommerhaus der Stars‘ von einem Mann ohne jeglichen Grund geschlagen wurden. Alle (außer eine Person) haben sich nach dem Schlag etc. hinter den Täter gestellt“, behauptet Walentina. Mit Namen hielt sie sich bislang allerdings zurück. RTL hatte bestätigt, dass es zu einem Vorfall gekommen ist, der zwei Paare die Teilnahme gekostet hat, doch von Gewalt war bislang keine Rede.

Walentina Doronina und ihr Partner Can Kaplan ecken im „Sommerhaus der Stars“ regelmäßig an. Jetzt wetterte die Blondine erneut gegen die Show und warf mit schweren Anschuldigungen um sich © Screenshot / RTL / „Das Sommerhaus der Stars“ & RTL

Update vom 9. September 2023: „Das Sommerhaus der Stars“ öffnet schon bald seine Pforten – doch obwohl noch keine Folge über die TV-Bildschirme geflimmert ist, gab es schon ordentlich Stress. Nach Vorwürfen von Walentina Doronina (23) und ihrem Verlobten Can Kaplan (27) bestätigte der Sender, dass es zu Ausschreitungen in der Show gekommen war. Die darin verwickelten Paare wurden daraufhin aus der Show geworfen. Im Anschluss an die Dreharbeiten habe es sogar eine Anzeige gegeben.

Can Kaplan betonte jetzt: Die Sache sei längst nicht vom Tisch – er habe sogar eine zweite Anzeige hinterherschieben müssen – und zwar gegen einen Mitarbeiter der Produktionsfirma. Auf Instagram gab er preis: „Es ging noch einmal eine Anzeige raus wegen einer aus meiner Sicht falschen Zeugenaussage von einem Produktionsleiter.“ Angeblich habe man versucht, gewisse Geschehnisse am Set zu verschleiern.

Was genau passiert ist, ist bisher noch unklar – der Reality-TV-Star hatte aber bereits über ernstzunehmende Verletzungen gesprochen. Im Anschluss an die Ausstrahlung sollen bald weitere rechtliche Schritte folgen.

Bei „Das Sommerhaus der Stars“ kam es zu Gewalt am Set – jetzt erstattete ein Kandidat Anzeige gegen einen Mitarbeiter der Produktion: wegen Falschaussage. © RTL, Screenshot: Das Sommerhaus der Stars/ RTL

Update 7. August 2023: Die Dreharbeiten zu „Das Sommerhaus der Stars“ sind schon abgeschlossen, ein Ausstrahlungsdatum steht allerdings noch nicht fest. Trotzdem sorgt das Reality-TV-Format schon vorab für reichlich Schlagzeilen. RTL hatte bereits bestätigt, dass es zwischen zwei Paaren zu einem Zwischenfall gekommen war, die beiden die Teilnahme gekostet hatte. Augenscheinlich waren unter anderem Walentina Doronina (23) und ihr Verlobter Can Kaplan (27) darin verwickelt. Im Netz erhob Letzterer nun weitere schwere Vorwürfe.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Unternehmer sogar einen ärztlichen Befund, der jedoch teilweise zensiert war. Demnach habe sich Can folgendes zugezogen: „Prellung linke Wange Jochbein nach Schlag bei Auseinandersetzung, sowie ‚Amnesie oder Bewusstlosigkeit‘ ist zu lesen. Weil er nicht gegen die Verschwiegenheitserklärung verstoßen will, muss er sich mit Details allerdings noch zurückhalten.

Update 8. Juli 2023: In der anstehenden Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ geht es – wie auch schon in den vorherigen Ausgaben – skandalös zu. Nach zahlreichen Gerüchten um Handgreiflichkeiten, Rauswürfen und Co. meldete sich nun sogar der Sender mit einem Statement. Ein RTL-Sprecher bestätigte gegenüber bild.de: „Während der Aufzeichnung des ‚Sommerhaus der Stars‘ kam es zu einem Zwischenfall zwischen zwei Paaren, woraufhin wir die Entscheidung getroffen haben, dass beide Paare das Sommerhaus vorzeitig verlassen mussten.“

Um welche Kandidaten es sich dabei handelte, verriet die Produktion nicht. Allerdings will bild.de erfahren haben, dass Dschungelcamp-Liebling Gigi Birofio (24) und seine Partnerin Dana Feist (26), sowie Walentina Doronina (23) und ihr Verlobter Can Kaplan (27) in die Ausschreitungen verwickelt waren und aus dem Format geworfen wurden.

Bei den Dreharbeiten für „Das Sommerhaus der Stars“ soll es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Nun bestätigte sogar der Sender RTL, dass ein Zwischenfall zwei Paare die Teilnahme gekostet hat. © IMAGO / Future Image; IMAGO / Gartner

Insider enthüllt: Im „Sommerhaus der Stars“ soll es 2023 zu Handgreiflichkeiten gekommen sein

Erstmeldung vom 4. Juli 2023: Bocholt – Bereits die letzten Staffeln bewiesen immer wieder: Früher oder später liegen die Nerven der „Sommerhaus der Stars“-Bewohner blank! Das hat in manchen Fällen gravierende Folgen: In der Bocholter Promi-WG wurde in den vergangenen Jahren bereits fleißig gehetzt, gemobbt und sogar gespuckt. Auch die neue Staffel (startet im Herbst bei RTL, genauer Termin noch unbekannt) soll da keine Ausnahme sein, behauptet nun ein Insider.

Schlägerei im „Sommerhaus der Stars“: Mehrere Quellen streuen Gerüchte

Konflikt- und Streitpotential bietet das „Sommerhaus der Stars“ seinen Kandidaten zur Genüge: Gekränkte Egos, unüberlegte Aussagen und das Beisammensein auf engstem Raum sind eine explosive Mischung. Achtung, Spoiler: Wie ein anonymer Insider der Instagram-Seite instacringe.tv gegenüber erklärte, soll es in Bocholt auch diesmal zu einem handfesten Streit gekommen sein. Die Beteiligten: Aleks Petrovic (32) und der angebliche Nachrücker Gigi Birofio (24), dessen Teilnahme von RTL noch nicht bestätigt wurde.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

„Die sind sogar handgreiflich geworden“, behauptet der Insider weiter. Gigi und seine Partnerin hätten das „Sommerhaus der Stars“ im Anschluss sogar verlassen müssen, als Ersatz seien „Kampf der Realitystars“-Gewinner Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) nachgerückt. Ähnliche Einblicke gab es auch von Branchenkenner Ramón Wagner. Der YouTuber teilte einen Kommentar, aus dem hervorgeht, dass auch Teilnehmer Can Kaplan (27) an dem Zwist beteiligt gewesen sein soll. Dazu heißt es: „Er hat wohl schon überall in seiner Clique rumerzählt, dass ein anderes Pärchen handgreiflich wurde.“

Diese „Sommerhaus“-Paare hat RTL offiziell bestätigt Claudia Obert und Max Tim Toupet und Carina Walentina Doronina und Can Kaplan Alex Petrovic und Vanessa Nwattu Eric und Edith Stehfest Maurice Dzwiak und Ricarda Raatz Pia Tillmann und Zico Banach Justine Heindle und Daniel

Teilnehmer bittet RTL, „Sommerhaus der Stars“-Szene nicht zu schneiden: „Wahrheit erzählen“

Bestätigt sind die Gerüchte allerdings noch nicht. Dass im „Sommerhaus der Stars“ tatsächlich etwas zwischen Aleks, Gigi und Can vorgefallen sein könnte, ist allerdings nicht unwahrscheinlich: Can, der gemeinsam mit seiner Partnerin Walentina Doronina (23) an dem Format teilnahm, deute in seiner Instagram-Story zuletzt einen entsprechenden Vorfall an und forderte von RTL, „dass nachher die Wahrheit erzählt wird“.

Was ist im „Sommerhaus der Stars“ zwischen Can (im linken Bildausschnitt), Gigi (Mitte) und Aleks vorgefallen? © RTL & Screenshot/Instagram/Gigi Birofio & RTL

Er hoffe auf eine unzensierte Ausstrahlung, so der 27-Jährige: „Bitte zeigt die Sachen so, wie sie vorgefallen sind. Sollte das nicht der Fall sein, werde ich es mir zur Lebensaufgabe machen, das, was dort passiert ist, an die Öffentlichkeit zu bringen, damit es jeder erfährt.“ Auch seine Freundin Walentina äußerte sich entsprechend: „Diese Staffel wird wirklich jede Sommerhaus-Staffel übertrumpfen. An, wow, an allem! An wirklich allem! (...) So viel Trash habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen.“

Dafür, dass das Paar mit Gigi aneinandergeraten ist, spricht ein weiteres Indiz: In einem Instagram-Kommentar von Walentina kommt der Dschungelcamp-Vize von 2023 nicht gut weg und wird von der 23-Jährigen mit einem Kothaufen-Emoji abgestraft. Was sich wirklich in Bocholt zugetragen hat, wird sich allerdings erst in einigen Wochen zeigen. Emotional wird es in jedem Fall: Jüngst enthüllte eine „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin, sie habe in der Show „so viel geweint“. Verwendete Quellen: instagram.com; rtl.de; bild.de;