Seitenhieb gegen Dieter Bohlen? Thomas Anders ist Gastjuror bei DSDS

Das wird Dieter Bohlen wohl kaum gefallen! Sein ehemaliger Modern-Talking-Kollege Thomas Anders wird bei DSDS als Gastjuror in einer Live-Show zu sehen sein.

Köln – Lange Zeit war er das Aushängeschild bei „Deutschland sucht den Superstar“: Dieter Bohlen (68) ist mit dem TV-Format verbunden wie kein anderer. Seit dieser Staffel sitzt er jedoch nicht mehr auf dem Sessel des Chefjurors, der von RTL stattdessen an Florian Silbereisen (40) vergeben wurde. In der ersten DSDS-Live-Show wird nun niemand Geringeres als Thomas Anders (59) als Gastjuror mit von der Partie sein.

Bohlen und Anders waren als Pop-Duo „Modern Talking“ vor allen Dingen in den Achtziger Jahren weltweit erfolgreich. Aufgrund interner Streitigkeiten löste sich die Band auf, seitdem stehen die beiden Musiker in der öffentlichen Wahrnehmung auf Kriegsfuß. Dass Thomas Anders jetzt bei DSDS als Jurymitglied auftritt, könnte von seinem Ex-Kollegen also sehr wohl als Affront verstanden werden. Seit Beginn der aktuellen Staffel hatte es online immer wieder Kritik gehagelt, vielen Zuschauern fehlte Dieter Bohlen vor der Kamera.

Florian Silbereisen will mit Thomas Anders einen echten Weltstar in die DSDS-Jury holen

Florian Silbereisen erzählt derweil im Interview mit BILD, dass er sich für die anstehenden Live-Shows die Unterstützung wechselnder Gast-Juroren holen wollte. Sein Schlager-Kollege Thomas Anders sei eben ein echter „Weltstar“, dessen Expertise für die verbliebenen DSDS-Kandidaten hilfreich sein könnte. „Als Weltstar ist Thomas wirklich kompetent“, begründet Silbereisen seine Wahl, „Er hat das geschafft, wovon alle DSDS-Kandidatinnen und Kandidaten träumen: Er wurde wirklich zum Superstar!“