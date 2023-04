Mutter von „Wer wird Millionär“-Kandidat bringt Publikum mit Jauch-Seitenhieb zum Ausrasten

Von: Lukas Einkammerer

Damit hat er bestimmt nicht gerechnet: Als er einen Scherz über die Mutter eines Kandidaten macht, bekommt Günther Jauch bei „Wer wird Millionär?“ eine gepfefferte Antwort.

Hürth – Seit dem 3. September 1999 moderiert Günther Jauch (66) „Wer wird Millionär?“ und hat mit taffen Fragen schon unzählige Möchtegern-Millionäre zur Verzweiflung gebracht. Auch den einen oder anderen frechen Spruch und Witz zugunsten der Kandidaten kann sich der Showmaster bekanntlich nicht verkneifen. In einer neuen Folge der RTL-Quizshow erweist sich ein Studiogast ihm jedoch als mehr als ebenbürtig – und kontert blitzschnell.

„Im Ruhestand“: Kandidaten-Mutter feuert bei „Wer wird Millionär?“ gegen Günther Jauch zurück

Bei „Wer wird Millionär?“ steht Dr. Sebastian Körner (39) noch ganz am Anfang der Quizleiter und muss sich der 500-Euro-Frage stellen – die Gelegenheit, Günther Jauch seine Mutter, die stolz hinter ihm sitzt, vorzustellen, lässt er sich aber nicht entgehen. Eine schelmische Reaktion von seinem Gegenüber lässt selbstverständlich nicht lange auf sich warten. „Gnädige Frau“, spöttelt er gegenüber der Praxismanagerin, „Wären Sie nicht eigentlich so langsam im Ruhestand?“

Sebastians Mama lässt sich von dieser frechen Aussage nicht aus der Bahn werfen und voller Überzeugung und ohne mit der Wimper zu zucken, teilt sie gegen das TV-Urgestein aus: „So wie Sie auch.“ Diese Spitze hat Günther Jauch bestimmt nicht kommen sehen und während das Publikum in tosendes Gelächter und Gebrüll ausbricht, kann auch er sich das Grinsen nicht verkneifen. „Wenn Ihr Sohn wirklich mit 500 Euro nach Hause gehen sollte, kriegen Sie von mir noch 500 drauf“, zeigt er sich sichtlich beeindruckt.

„Wer wird Millionär?“ nicht nur in Deutschland ein Hit – TV-Show mit etlichen Ablegern: Nicht nur hierzulande ist „Wer wird Millionär?“ seit Jahren ein echter Quotenhit, auch international hat sich die ursprünglich aus Großbritannien stammende TV-Show (dort: „Who Wants to Be a Millionaire?“) zu einem regelrechten Massenphänomen entwickelt. In über 100 Staaten weltweit, darunter Albanien, Österreich, Belgien, Türkei, Niederlande, Italien, Vietnam, Polen, Portugal und Schweiz, wurde die Quizshow lizenziert. Der Sendungsablauf, die Optik sowie die Musik sind dabei oftmals nahezu identisch.

„Eigentor“: Mutter von „Wer wird Millionär?“-Kandidat für Jauch-Konter im Netz gefeiert

In den sozialen Medien sorgt das Wortgefecht zwischen Günther Jauch und Frau Körner für Beifall und große Begeisterung. „Der war persönlich“, lacht ein TikTok-Nutzer, „Eigentor“, schließt sich ihm ein weiterer an. „Gut gekontert, man ist so alt wie man sich fühlt“, lobt ein User die schlagfertige Studiobesucherin, „Der kam schneller als Lucky Lukes Schatten“, scherzt ein anderer. Auch nach fast einem Vierteljahrhundert bei „Wer wird Millionär?“ - an den Quiz-Ruhestand denkt Günther Jauch auch trotz des unerwarteten Seitenhiebes bestimmt noch lange nicht.

Nicht nur Sebastians Mutter hält die Moderatorenlegende mächtig auf Trab – auch ihr Sohnemann lässt sich von seinem berühmten Gegenüber nicht einschüchtern. Denn der „Wer wird Millionär?“-Kandidat kritisierte Günther Jauch in der Show. Verwendete Quellen: RTL+/Wer wird Millionär?/Folge vom 20. März 2023, TikTok/rtl_com