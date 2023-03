„Seltsame männliche Stimmen“: Bergdoktor Hans Sigl feuert gegen Fans der ZDF-Serie

Von: Lukas Einkammerer

Die dramatischen Wendungen der 16. „Bergdoktor“-Staffel kamen nicht bei allen Fans gut an. Hans Sigl geht die Kritik der Zuschauer aber gehörig gegen den Strich.

Ellmau – Die 16. „Bergdoktor“-Staffel ist vorbei und bis es 2024 mit neuen Folgen weitergeht, dürfte vor allem eine Wendung der letzten acht Wochen im Gedächtnis bleiben. Nach Jahren der Heimlichtuerei gestand Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht, 50), dass er einst eine geheime Beziehung mit dessen verstorbener Frau Sonja hatte und mit ihr nach New York durchbrennen wollte. Bei den Grubers richtete diese Offenbarung großen Schaden an, die Resonanz der Fans fiel aber eher kritisch aus – was Hans Sigl gehörig gegen den Strich zu gehen scheint.

Wegen vermeintlichem Logikfehler: Hans Sigl verteidigt Bergdoktor-Drehbuch

Wochenlang standen die Gruber-Brüder wegen Martins geheimer Liebschaft mit Sonja im Streit und auch nach der Ausstrahlung des Staffelfinales „Der Weg zurück“ hängt in Ellmau der Haussegen schief. Bei den Zuschauern sorgte die große Enthüllung aber eher für Verwirrung, denn wie viele von ihnen bemerkten, erwähnte Martin bereits in der ersten Staffel, dass er mit Sonja nach New York gehen wollte. Zwar wusste bis dahin niemand, dass sie monatelang ein Liebespaar waren – dennoch scheint es sich für die „Bergdoktor“-Fans dabei um einen Drehbuchfehler zu handeln.

Dass das Geheimnis, welches den Großteil der 16. „Bergdoktor“-Staffel über im Kern der Handlung stand, das Fernsehpublikum mehr irritierte als schockierte, kommt bei Hauptdarsteller Hans Sigl nicht gut an und unter einem Facebook-Beitrag von TV Spielfilm macht er seinem Ärger Luft. Er betont, dass beim Gruber-Familiendrama vor allem wichtig war, dass Martin und Sonja statt eines One-Night-Stands lange ein Paar waren und Martin seinem jüngeren Bruder die Frau ausspannen wollte. „Es geht um Dimensionen einer Geschichte“, erklärt der ehemalige „SOKO Kitzbühel“-Star.

Auch gegen die Behauptungen, die Ereignisse rund um Martin, Hans und die geheime Affäre wären unlogisch, wehrt sich Hans Sigl entschieden: „War es unlogisch? Oder war es einfach nur empathisch, damit so lange nicht rauszurücken und entstehen dann nicht manchmal Missverständnisse, die sich von selber weiterentwickeln?“

„Seltsame männliche Stimmen“: Bergdoktor Hans Sigl teilt gegen Fans aus

Bei einer bloßen Korrektur von Fanmeinungen bleibt es aber nicht, denn Hans Sigl teilt in seiner Facebookbotschaft auch gehörig gegen die „Bergdoktor“-Zuschauer aus. Er wettert über „seltsame männliche Stimmen“, die Kritik an den Beziehungen zwischen den verschiedenen Figuren äußern und schimpft: „Mich erstaunt jedenfalls diese beinahe schon übertriebene Identifikation mit den Figuren und das beinahe alte Sittenbild mancher Kommentare. Es scheint mir nicht nur alt, sondern manchmal sogar überholt.“

Dass die neuen „Bergdoktor“-Folgen einen solch regen Diskurs mit sich geführt haben – besonders begeistert scheint Hans Sigl davon nicht zu sein. „Man kann über Spannung, Idee, oder Kreativität gerne diskutieren, aber Leute. Es ist eine Serie, eine Fiktion. Und die machen wir wohl ganz gut, wenn der Respond so großartig ist“,

Seit mehr als 15 Jahren sorgt „Der Bergdoktor" stets für gute Quoten und – die vermeintlichen Logikfehler der letzten Staffel beiseite – bringen die Geschichten rund um die Grubers und ihre Freunde die treuen Fans jährlich zu den Fantagen in Ellmau zusammen. Ein Zuckerschlecken ist das Leben am Set aber nicht, denn ZDF-Praktikanten verraten, wie anstrengend es beim Bergdoktor hinter der Kulissen zugeht.