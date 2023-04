„Hat’s echt geschafft“: Sem Eisinger singt kurz nach DSDS-Sieg schon im Einkaufszentrum

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Am 15. April fand das große DSDS-Finale statt, in dem Sem Eisinger zum Sieger gekrönt wurde. Wenige Tage später hat der Sänger einen Auftritt – in einem Einkaufscenter.

Berlin – Für viele aufstrebende Sänger sind Castingshows wie DSDS das goldene Ticket in die Musikindustrie – mit dem großen Erfolg klappt es aber leider nicht immer. Auch wer aus solchen Talentformaten als Sieger hervorgeht, wird nicht automatisch ein globaler Megastar und oft verlaufen sich die Werdegänge nach einigen Jahren im Sand. Für Sem Eisinger (29), der am Samstagabend (15. April) die 20. DSDS-Staffel gewann, geht die Karriere gerade erst los – fiese Lästereien muss er aber schon jetzt über sich ergehen lassen.

Wenige Tage nach DSDS-Dinale: Sem Eisinger tritt in Einkaufscenter auf

Die 20. DSDS-Staffel stand unter keinem besonders guten Stern und die wöchentlichen Darbietungen der Kandidaten wurden von Dieter Bohlens (69) sexistischen Aussagen und seinem Beef mit Jury-Kollegin Katja Krasavice (26) überschattet. Trotz allem Drama hat am Ende mit Sem Eisinger aber ein neuer Champion das Siegerpodest erklommen und macht sich nun daran, in die Fußstapfen seiner Vorgänger zu treten. Gleich einen Tag nach seinem Triumph stand er bereits bei Dieter Bohlens Comeback-Tour auf der Bühne – kein schlechter erster Auftritt als amtierender „Superstar“.

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Wenige Tage nach seinem Besuch bei der Livetournee des Poptitans gab Sem Eisinger seine Gesangskünste erneut zum besten – dieses Mal auf einer eher überschaubaren Bühne in einem Berliner Einkaufszentrum. Dabei hauchte er seinen Siegersong „Don‘t Let Me Go“ ins Mikrofon und scharte vor einer Apotheke ein interessiertes Publikum um sich, die eifrig mitfilmten. „Toll“, freut sich ein Fan unter einem Mitschnitt des Auftritts bei TikTok, „Ich liebe seine Stimme“, schwärmt eine andere. Ganz so gnädig fällt die Resonanz vieler anderer User aber nicht aus …

Die erfolgreichsten Castingshow-Teilnehmer aller Zeiten Beyoncé: „Star Search“, 1993 Kelly Clarkson: „American Idol“, 2002 Adam Lambert: „American Idol“, 2009 Christina Aguilera: „Star Search“, 1990 Olly Murs: „The X Factor“, 2009 Justin Timberlake: „Star Search“, 1992 Leona Lewis: „The X Factor“, 2006 (Quelle: planetradio.co.uk)

„Tief gesunken“: DSDS-Sieger Sem Eisinger für Auftritt in Einkaufszentrum verspottet

Dass Sem Eisinger scheinbar schon wenige Tage nach seinem Sieg auf die kleinen Bühnen abgeschoben wird – für viele DSDS-Fans kein gutes Vorzeichen. „Na, das ist ja mal ein Karrieresprung“, spöttelt ein TikTok-Nutzer, „Direkt die große Bühne“, tut es ihm ein anderer gleich. „Schon nach einem Tag so tief gesunken“, schreibt ein User, „Der hat‘s echt geschafft“, liest sich ein hämischer Kommentar. „In ein paar Monaten kennt den keiner mehr“, vermutet ein Fan, während ein anderer erklärt: „Die nächste Baumarkteröffnung kommt bestimmt.“

Böse Kommentare lassen sich im Showgeschäft leider nicht vermeiden, aber wie mehrere Supporter von Sem in den Kommentaren auf TikTok erklären, hätte der Auftritt im Rahmen einer Autogrammstunden-Tour stattgefunden – ein Karriereflop sieht also anders aus. An seinen großen Sieg wird sich Sem Eisinger bestimmt noch lange erinnern, vor allem weil das DSDS-Finale von einem bekannten Flitzer unterbrochen wurde. Verwendete Quellen: TikTok/jessica_.fabricio, panetradio.co.uk