Fernsehgarten gestrichen: Das ZDF erklärt, wieso Andrea Kiewel ihren Sendeplatz verliert

Der von Andrea Kiewel moderierte ZDF-Fernsehgarten wird im August 2023 an zwei Sonntagen nicht live zu sehen sein und für ein anderes Programm Platz machen.

Mainz - ZDF-Fernsehgarten-Fans aufgepasst! Die beliebte Sonntagsshow - moderiert von Andrea Kiewel (58) - wird am 6. und am 20. August 2023 nicht live vom Mainzer Lerchenberg auf Sendung gehen. Das ZDF hat sein Programm geändert.

Andrea Kiewel und der ZDF-Fernsehgarten: Ein Muss für viele TV-Zuschauer

Der ZDF-Fernsehgarten ist und bleibt für viele TV-Zuschauer ein Pflichtprogramm am Sonntagvormittag. Seit 1986 läuft die Show bereits. Andrea „Kiwi“ Kiewel hatte ihr Moderationsdebüt im Jahr 2000. Seit dem Jahr 2014 moderiert die gebürtige Berlinerin zusätzlich auch den ZDF-Fernsehgarten on Tour.

Mit einer kurzen Unterbrechung im Jahr 2008 - aufgrund des Vorwurfs, sie habe Schleichwerbung für „Weight Watchers“ gemacht - kehrte sie im Jahr 2009 zurück, was sich viele TV-Zuschauer gewünscht hatten. Kiewels Kündigung gilt bis heute als allergrößter Fernsehgarten-Skandal.

Kiwi und der Fernsehgarten machen Platz für Frauen-Fußball-WM

Grund für die Sonderprogrammierung im ZDF ist die 9. Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen, die in Neuseeland und Australien stattfindet. ZDF hat sich neben der ARD die Ausstrahlungsrechte für die diesjährige Frauen-Fußball-WM im Free-TV gesichert. Durch die Zeitverschiebung in Australien und Neuseeland laufen die Spiele nachts bis mittags deutscher Zeit.

Kurze Pause für Kiwi und den ZDF-Fernsehgarten. Aufgrund der Fußball-WM der Frauen pausiert die beliebte Sendung für zwei Wochen. © IMAGO / STAR-MEDIA

Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA teilte Elisa Schultz (ZDF Hauptabteilung Kommunikation) mit: „Am 6. und 20. August 2023 sind keine Live-Shows des „ZDF-Fernsehgarten“ geplant aufgrund der Live-Übertragung der FIFA Frauen WM 2023 in ARD und ZDF.“

Je nach Abschneiden DFB-Mannschaft bei der WM wird entschieden, ob am 6. August eine TV-Ausstrahlung im ZDF erfolgen wird: „In der Finalrunde ab Anfang August ergeben sich die ZDF-WM-Sendetage erst kurzfristig, deshalb ist am 6. August vorerst ein „Best of“ des Fernsehgarten eingeplant. Am 20. August zeigt das ZDF das Finale der FIFA WM.“

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 09. Juli 2023: Es lebe der Sport

16. Juli: Sommerparty

30. Juli 2023: Mallorca

13. August 2023: Schlagerfestival

03. September 2023: Rock im Garten

10. September 2023: Tiergarten

24. September 2023: Oktoberfest

Möglicherweise können sich Fernsehgarten-Fans - falls es die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft nicht in die WM-Endrunde schafft - zumindest auf die schönsten Fernsehgarten-Momente der Vergangenheit freuen. Eine kleine Verschnaufpause sei Andrea Kiewel auch gegönnt, die nach ihrem Live-Knutsch-Auftritt mit Schlagerstar Beatrice Egli (35) heftiger Kritik ausgesetzt war.