Sendeschluss für Annemarie Carpendale? ProSieben stellt Kult-Show „red.“ ein

Teilen

ProSieben schmeißt „red.“ aus dem Programm. Der Grund sind Sparmaßnahmen. Auch 400 Arbeitsplätze sollen gestrichen werden.

München – Das Fernseh-Magazin „red.“ soll es ab nächstem Jahr nicht mehr geben. Das ist das Ergebnis neuester Spar-Maßnahmen, die ProSiebenSat.1 jetzt bekannt gegeben hat. Auch an einem so großen Sender geht die Inflation offenbar nicht spurlos vorbei, weshalb nun an verschiedenen Stellen Kosten reduziert werden müssen. Unter anderem betrifft das 400 Arbeitsplätze und die Sendung mit Moderatorin Annemarie Carpendale (45).

ProSieben streicht Stellen und Sendungen: „red“ und 400 Arbeitsplätze fallen Sparmaßnahmen zum Opfer

Etwa 4.000 Beschäftigte hat ProSiebenSat.1 in Deutschland insgesamt. Davon sollen ab dem kommenden Jahr etwa 10 Prozent gestrichen werden. Unter anderen hat das zur Folge, dass auch einige Sendungen nicht mehr wie zuvor produziert werden können. Die erste, die aus dem Programm fliegen wird, ist das Lifestyle-Magazin „red.“, das seit 2008 zum Sender gehört und immer Donnerstag um 22:35 Uhr ausgestrahlt wurde.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Von Anfang an war Annemarie Carpendale Moderatorin der Show und wurde seit 2016 tatkräftig von Viviane Geppert (32) unterstützt. Seit 2020 waren auch regelmäßig die ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin Rebecca Mir (31) sowie Schauspieler und Moderator Thore Schölermann (38) hinter dem „red.“-Mikrofon zu sehen. Jetzt bestätigte ein Sprecher des Senders ProSieben gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Das wöchentliche Magazin gibt es 2024 nicht mehr. Die TV-Redaktion lösen wir deswegen auf.“ Allerdings soll die Marke „red.“ dem Sender und den Zuschauern erhalten bleiben.

Die Zukunft von „red.“: So geht es mit der ProSieben-Sendung weiter

Wie genau die „Marke erhalten“ bleiben wird, ist noch nicht ganz klar. Laut dem ProSieben-Sprecher soll es zumindest Sonderausgaben wie die Sendu ngen nach Show-Finalen, etwa bei „Germany’s Next Topmodel“ oder „Masked Singer“, weiterhin geben.

Seit 2008 war das Lifestyle-Magazin „red.“, unter anderem moderiert von Annemarie Carpendale, auf ProSieben zu sehen. Doch nun verkündete ProSieben, das Format aus dem Programm zu nehmen. Der Grund: Sparmaßnahmen. © IMAGO / Hoch Zwei/Angerer & Instagram / annie_carpendale

Auch die bekannten Gesichter des „red.“-Teams rund um Annemarie Carpendale müssen erst einmal nicht um ihre Jobs fürchten. Sie sollen andere Aufgaben bei ProSieben bekommen und etwa Sendungen wie „taff“ moderieren. Noch lassen sich die „red.“-Stars davon aber nicht unterkriegen.

Annemarie Carpendale genießt zum Beispiel gerade Kurzurlaub auf Mallorca, wo sie und Ehemann Wayne Carpendale (46) die Hochzeit von Freunden feierten. Und auch beruflich startet sie schon bald ein neues Projekt: Annemarie Carpendale moderiert auf ProSieben schon bald die neue Datingshow „Heiratsmarkt“. Verwendete Quellen: Bild Zeitung, ProSieben, Instagram