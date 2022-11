„Wetten, dass...?“ 2022: Sendetermin bekannt – alle Infos zu Gästen, Wetten und Co.

Von: Sina Koch

Auch 2022 erwartet Thomas Gottschalk bei „Wetten, dass...?“ zahlreiche Promis auf seiner Couch. Jetzt ist bekannt welche Gäste zu der Show kommen – und auch Details zu den Wetten:

Das Kult-Format mit Star-Moderator Thomas Gottschalk kommt zurück: Am 19. November steht er gemeinsam mit Michelle Hunziker wieder vor der Kamera – und es wird gewettet, was das Zeug hält! Die Ausstrahlung von „Wetten, dass…?“ gehört zu den Showhighlights des Jahres im ZDF. Auch für die Zuschauer ist die Sendung etwas Besonderes, berichtet MANNHEIM24. Denn: Es sollte eigentlich nur ein einmaliges Comeback – im vergangenen November – für die Kult-Sendung geben, um das 40-jährige Jubiläum des Formats zu feiern. Auch „Aktenzeichen XY“ auf ZDF zieht viele Zuschauer vor den Bildschirm.

„Wetten, dass…?“ 2022: Diese Stars sind bei der Live-Show dabei

Die neue Show soll am Samstag, den 19. November, um 20.15 Uhr stattfinden. Auch in diesem Jahr wird die Erfolgssendung live übertragen – und zwar aus der Messe in Friedrichshafen. Gemeinsam mit Michelle Hunziker wird Gottschalk die Wetten der diesjährigen Kandidaten verfolgen und die Pomi-Gäste auf seiner Couch Platz begrüßen. Robbie Williams, der seinen neuen Song „Lost“ präsentiert, Herbert Grönemeyer, der mit einem bisher noch unveröffentlichten Lied Premiere feiert, sowie die kanadische Sängerin Tate McRae nehmen an der Sendung teil.

Zudem wird es eine Live-Performance Broadway-Stück „MOULIN ROUGE! – Das Musical“ geben. Auch die bekannten Sportler Alexander Zverev, Alexandra Popp und Giulia Gwinn lassen sich das „Wetten, dass..?“-Spektakel in diesem Jahr nicht entgehen. Doch damit nicht genug Prominenz! Hollywood-Star John Malkovich, die Comedians Michael Bully Herbig und Christoph Maria Herbst sowie die Schauspielerinnen Veronica Ferres und ihre Tochter Lilly Krug werden Wettparten. Übrigens: Bei „Wetten, dass…?“ hat es bereits einige tragische Unfälle gegeben, wie tz.de berichtet.

„Wetten, dass…?“: Diese Wetten werden die Zuschauer 2022 unterhalten

Auch in diesem Jahr wird es wieder spannende Wetten geben – sowohl in der Halle als auch auf dem Außengelände. So versuchen Max Baier und Max Mager in einer Außenwette bei einer „wilden Fahrt“, so das ZDF, „im richtigen Moment zugreifen“. Es bleibt vorerst abzuwarten, was es mit dieser Beschreibung auf sich hat. Der Sender gibt weitere Rätsel zu den verbleibenden Wetten auf:

Holger Siebnich müsse bei seiner Wette „ganz genau hinhören“, während Felix Kaiser mit seinem Rad „an die Spitze springen“ werde – gesetzt den Fall, „sein Team aus Hochstaplern“ funktioniere perfekt. Ganz schön kryptisch! Ein wenig mehr Infos gibt es zu Sandra Hasenauers Wette, die mit einem Bagger versucht die Balance zu halten – denn es geht um rohe Eier. Selbst die Jüngsten wetten mit: Die Schwestern Luise und Mira stellen sich der Kinderwette, bei der es um ein gutes Namensgedächtnis geht.

„Wetten, dass…?“: Profi-Kickerin Giulia Gwinn ist Promi-Gast – und freut sich auf die Sendung

Einer der Promi-Gäste freut sich bereits mächtig über die Teilnahme an der Kult-Sendung: Profi-Fußballerin Giulia Gwinn. Die Nationalspielerin repostet einen Beitrag ihres Managements, in dem eine recht offensichtliche Wette aufgestellt wird: „WETTEN, DASS Giulia Gwinn am 19. November bei Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker auf der Couch sitzt?“

Außenwetten, prominente Gäste und viel Spannung: Auch die junge Zielgruppe soll offenbar nicht vernachlässigt werden. Aus diesem Grund werden Lisa und Lena exklusive Backstage-Einblicke liefern. Die beiden Social-Media-Stars werden die Show live und digital begleiten. (sik)