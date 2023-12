RTL verkündet: Das sind die Sendetermine für das Dschungelcamp 2024

Von: Elena Rothammer

Die ersten Kandidaten für das Dschungelcamp 2024 sind bereits bekannt. Jetzt verrät RTL auch endlich das Startdatum und die weiteren Sendetermine.

Australien – Schon bald ist es wieder so weit: Das Dschungelcamp geht in eine neue Runde. Nach und nach nimmt das bevorstehende TV-Highlight auch Form an. RTL gab bereits bekannt, dass sich Cora Schumacher (46) und Heinz Hoenig (72) in das Abenteuer „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ stürzen werden. Außerdem bleibt es bei dem Moderations-Duo Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40). Jetzt verkündet der Sender außerdem, wann die Zuschauer einschalten müssen.

Viermal zur Primetime: Das sind die Dschungelcamp-Sendetermine

Während die Fans noch skeptisch sind, ob Heinz Hoenig tatsächlich Dschungelcamp-tauglich ist, meldet sich RTL nun schon mit neuen Informationen zu der Kultshow. Einen Termin sollten Trash-Liebhaber im Kalender rot markieren: Am Freitag, den 19. Januar 2024, um 20:15 Uhr fällt der Startschuss.

Das Dschungelcamp startet also am 19. Januar direkt mit einer dreistündigen Live-Show zur Primetime. Auch am Tag darauf, am Samstag, den 20. Januar, geht es bereits um 20:15 Uhr los. An den beiden Sonntagen sendet RTL „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ebenfalls schon zur besten Sendezeit. An allen anderen Tagen melden sich Sonja Zietlow und Jan Köppen um 22:15 Uhr live aus Australien – inklusive Dr. Bob (73).

Wegen NFL-Übertragung: Dschungelcamp am Sonntag in Kurzversion

Im Januar treffen bei RTL allerdings gleich zwei Highlights aufeinander: Neben dem Dschungelcamp laufen auch die NFL-Playoffs, die bereits am 13. Januar starten. Zwar fängt das Dschungelcamp an den Sonntagen (21. und 28. Januar) bereits um 20:15 Uhr an, doch dafür übernimmt um 20:55 Uhr auch schon die NFL. RTL überträgt alle Spiele der Playoffs live im Free-TV.

Sonja Zietlow und Jan Köppen moderieren die Reality-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“. © RTL+/dpa

Nun bleibt bloß noch abzuwarten, wer im Januar neben Cora Schumacher und Heinz Hoenig noch mit am Lagerfeuer sitzen wird. Es wird bereits spekuliert, ob auch dieser Promi-Sohn ins Dschungelcamp ziehen wird.