Moderatorenwechsel bei der ARD: Laura Karasek übernimmt Quizshow von Jörg Pilawa

Von: Patrick Scholz

Nach Jörg Pilawas Abschied von der ARD mussten seine Lücken gefüllt werden. Ein beliebtes TV-Quiz wird bald mit der neuen Moderatorin Laura Karasek zurückkehren.

Dortmund – Bereits Anfang 2022 wurde bekannt, dass Jörg Pilawa (57) die ARD verlässt und zu Sat.1 wechselt. In der Zwischenzeit wurden für alle seiner Sendungen Nachfolger gefunden. Auch die „NDR-Quizshow“ präsentierte Jörg Pilawa mehrere Jahre. Nun steht der Starttermin für die erste Staffel ohne den Moderator fest, wie RUHR24 berichtet.

„NDR-Quizshow“ startet Ende April – Laura Karasek folgt nach Sat.1-Wechsel auf Jörg Pilawa

Am 23. April soll die norddeutsche Quizshow wieder starten, wie Fernsehserien.de berichtet. Neue Gastgeberin wird Laura Karasek (40) sein. Das gab der NDR bereits Anfang Dezember 2022 bekannt, Ende des Monats feierte die Moderatorin dann auch ihr Debüt. Doch bisher blieb es bei dieser einen Ausgabe der „NDR-Quizshow“.

Das soll sich allerdings Ende April ändern. Dann beginnt die neue Staffel der Quizshow auf dem ARD-Regionalsender. Fans der TV-Sendung müssen sich dabei aber nur an eine neue Moderatorin gewöhnen. Das Format wird wie üblich den Sendeplatz am Sonntagabend um 22.05 Uhr einnehmen.

Laura Karasek beerbt Jörg Pilawa – Neue Staffel von „NDR-Quizshow“ startet mit Spezialausgabe

Zum Start der diesjährigen Staffel können sich TV-Zuschauer auf eine Spezialausgabe der beliebten Quizshow freuen. Wie Fernsehserien.de ankündigt, treten fünf Moderatorinnen und Moderatoren von NDR-Regionalmagazinen gegeneinander an. Wie gewohnt geht es um den Titel „Leuchte des Nordens“.

Die „NDR-Quizshow“ läuft bereits seit dem Jahr 2000 auf dem Regionalsender der ARD. Mit Laura Karasek moderiert nun zum ersten Mal eine Frau die beliebte Sendung. Jörg Pilawa war zuvor für acht Jahre der Quizmaster (mehr Promi- und TV-News auf RUHR24).

Nach Wechsel von ARD zu Sat.1: Jörg Pilawa bleibt Quizformaten im TV treu

Nach seinem Wechsel von der ARD zu Sat.1 ist der Hamburger weiterhin mit vielen Formaten im TV zu sehen. Derzeit präsentiert Jörg Pilawa eine neue Quizshow aus NRW auf Sat.1.

Laura Karasek hat die „NDR-Quizshow“ von Jörg Pilawa übernommen. © Sven Simon/Imago; gbrci/Future Image/Imago; Collage: RUHR24

Wie Laura Karasek sich in ihrer ersten kompletten Staffel als Moderatorin der „NDR-Quizshow“ schlägt, werden TV-Zuschauer in den kommenden Wochen sonntags um 22.05 Uhr sehen. Nach ihrer Premiere bei dem ARD-Sender bekam die Moderatorin allerdings eine Portion Hass in den sozialen Netzwerken ab.