ZDF plant um: Diese Sendungen entfallen am Donnerstag

Von: Volker Reinert

Im ZDF wird es am Donnerstag (3. August) zu vielen Änderungen im gewohnten Programm kommen. Da der Sender das Spiel Deutschland gegen Südkorea ausstrahlt, entfallen einige Sendungen sogar komplett.

Mainz – Das ZDF strahlt am Donnerstag (3. August 2023) das letzte Gruppenspiel der deutschen Frauen-Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland aus. Gegner ist die Mannschaft aus Südkorea. Aufgrund der Zeitverschiebung findet das Match mittags deutscher Zeit statt. Deshalb müssen einige Formate des Zweiten Deutschen Fernsehens ihren üblichen Sendeplatz frei machen.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) kämpft am Donnerstag, dem 3. August 2023, gegen Südkorea im australischen Brisbane um den Einzug ins Achtelfinale. Die deutsche Nationalmannschaft ist zwar mit dem zweiten Platz vor dem dritten Gruppenspiel in der besseren Ausgangssituation, als Gruppengegner Marokko und Südkorea, dennoch wäre ein Sieg nicht nur für die Stimmung schön, sondern auch das fast sichere Ticket für die nächste Runde.

Los geht es im ZDF ab 11:15 Uhr mit der Vorberichterstattung zum WM-Spiel. Dafür fällt die Krimi-Serie „SOKO Wismar“ aus. Um 12 Uhr ist Anpfiff für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft, wodurch das zehnminütige Nachrichtenmagazin „heute“ entfällt. Auch die nachfolgenden Sendungen „drehscheibe“, (eigentlich um 12:10), sowie das „Mittagsmagazin“ (eigentlich um 13 Uhr) entfallen.

Die Ausstrahlung des Frauen-Fußball-WM-Finales:

Das ZDF hat sich auch die Rechte für das Frauen-Fußball-WM-Finale am Sonntag (20. August 2023) gesichert. An diesem Tag findet das Spiel um 12 Uhr deutscher Zeit statt. Das Finale wird in Sydney/Australien ausgetragen.

(Quelle: zdf.de)