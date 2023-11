Programmänderung wegen Hans Meiser: RTL streicht mehrere Sendungen

Von: Lukas Einkammerer

Hans Meiser ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Zu seinen Ehren zeigt RTL in den kommenden Tagen alte Folgen von „Notruf“ – und stellt dafür das Programm um.

Köln – Mit Hans Meiser (†77) hat die deutsche Fernsehlandschaft am Montag (6. November) ein wahres Urgestein verloren. Nachdem schon Ulrike von der Groeben (66) ihrem verstorbenen Kollegen bei „RTL Aktuell“ rührende Worte gewidmet hat, gedenkt nun auch der Sender dem Kult-Moderator und ändert das Programm zu dessen Ehren ab.

Zu Ehren Hans Meisers: RTL zeigt Wiederholungsfolgen von „Notruf“

1984 stand Hans Meiser das erste Mal für RTL vor der Kamera und führte in den darauffolgenden Jahrzehnten durch zahlreiche Formate des Senders mit Sitz in Köln. Neben „RTL Aktuell“, „Life! Dumm gelaufen“ und „Einundzwanzig“ war er am längsten bei „Notruf“ als Moderator tätig – stolze 14 Jahre von 1992 bis 2006.

In Gedenken an Hans Meiser, zu dessen Tod seine Tochter Anouk neue Details verraten hat, bringt RTL auf RTLup nun viele seiner alten „Notruf“-Folgen zurück. Wie sich dwdl.de auf eine Mitteilung des Senders beruft, sollen von Mittwoch (8. November) bis Freitag (10. November) täglich ab 14:15 Uhr vier Episoden des Reality-Formates zu sehen sein.

Kult-Show mit Hans Meiser: Darum geht es bei „Notruf“ Das Reality-Format „Notruf“, das von 1992 bis 2006 bei RTL ausgestrahlt wurde, thematisierte wöchentlich vier echte Unfälle. Die Vorfälle wurden dabei an den Originalschauplätzen mit den Beteiligten nachgestellt. Auch die Arbeit der Feuerwehr und anderer Rettungsinstanzen war in den 50-minütigen Episoden, die immer sonntags um 19:10 Uhr liefen, Thema.

Wegen alter „Notruf“-Folgen mit Hans Meiser: RTL streicht beliebte Nachmittagsformate

Um Platz für die insgesamt zwölf „Notruf“-Folgen, zu machen, sollen einige andere Sendungen bei RTLup weichen. So müssen Zuschauer auf „Das Familiengericht“ und eine Dreierfolge des „Blaulicht-Reports“ verzichten, ab 17:50 Uhr kehrt der Sender dann aber zum gewohnten Programm zurück und zeigt Wiederholungen von „Das Strafgericht“.

Der Tod von Hans Meiser hat in der hiesigen Promiwelt für große Trauer gesorgt. Oliver Pocher, Harry Wijnvoord und Iris Klein gedachten der TV-Legende alle mit emotionalen Botschaften. Verwendete Quellen: dwdl.de