Sensation bei „Bares für Rares“: Niederländischer TV-Star wird neuer Händler

Von: Claire Weiss

„Bares für Rares“ bekommt Zuwachs! Horst Lichter heißt einen neuen Händler in der ZDF-Sendung willkommen. In den Niederlanden ist er bereits bekannt.

Köln - Das Händlerteam von „Bares für Rares“ bekommt Verstärkung. Der Niederländer Jos van Katwijk hatte schon am 13. Oktober seinen ersten Auftritt in der Trödelsendung mit Horst Lichter (60). In seiner Heimat ist Jos kein Unbekannter. Er war bereits in TV-Shows wie „Cash or Trash“ zu sehen.

Jos van Katwijk weiß genau, wonach er bei „Bares für rares“ sucht

Bei „Bares für Rares“ wurde der neue Händler auf ungewöhnliche Weise begrüßt. Horst Lichter hieß ihn auf Niederländisch willkommen. Doch Jos van Katwijk antwortete mit einem Schmunzeln: „Schön gemacht, aber ich spreche einwandfrei Deutsch.“

Jos van Katwijk ist der Neue bei „Bares für Rares“. © Instagram/Bares für Rares & Imago

In einem Facebookpost erklärt der „Bares für Rares“-Neuling seine Strategie für den Händlerraum: „Man darf nicht nur emotional kaufen, sondern so, dass man davon leben kann!“ Jost van Katwijk scheint ganz genaue Vorstellungen zu haben, wenn es um Antiquitäten geht: „Die Sachen, die ich kaufe, sind oft Sachen, die man privat gebrauchen kann, aber auch für Geschäfte oder die Gastronomie. Das sind ganz verrückte Sachen, bei denen man denkt: ‚Was macht man damit?‘ Die kaufe ich gerne.“

Teuerster Verkauf bei „Bares für Rares“ Apropos „verrückte Sachen“: Der teuerste Verkauf bei „Bares für Rares“ bisher war ein Kreuz, besetzt mit Diamanten. Doch das Schmuckstück war nicht wegen der hochpreisigen Steine so begehrt. Es enthielt einige Holzsplitter vom Kreuz Jesu. Die Experten-Schätzung von Heide Rezepa-Zabel lag bei 60.000 bis 80.000 Euro. Susanne Steiger ergatterte die Rarität für „nur“ 42.000 Euro.

Jos van Katwijk stellt antiken Vibrator in seiner Küche aus

Sein wohl ungewöhnlichster Kauf bisher? Ein antiker Vibrator. „Das war wirklich ein verrücktes Ding“, erzählt der Trödelhändler grinsend in einem Instagram-Video. Das gute Stück sehe aus wie eine Pfeffermühle. Jos van Katwijk habe es vor zwei Wochen in seine Küche gestellt - und bisher sei es niemandem aufgefallen.

Vor kurzem sorgte eine andere „Bares für Rares“-Händlerin für Aufsehen. Denn ausgerechnet Susanne Steiger soll ein 1800-Euro-Gemälde mit Graffiti zerstört haben. Verwendete Quellen: Facebook/Bares für Rares, Instagram/Bares für Rares, focus.de