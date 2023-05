Sensation für das ZDF: „Der Schwarm“ läuft bald in den USA im Fernsehen

Die ZDF-Verfilmung von „Der Schwarm“ war aufwendig und teuer – quotenmäßig hat sich die Arbeit aber gelohnt. © ZDF/Staudinger + Franke; ZDF/Fabio Lovino (Fotomontage)

Die Miniserie „Der Schwarm“ wird bald auch in den USA ausgestrahlt. Dies ist ein großer Schritt für das ZDF.

Die Serie vom Bestseller „Der Schwarm“ von Frank Schätzing wird nun auch im US-amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt. Das Fernseh-Network „The CW Television“ hat sich die Rechte an der TV-Adaption des Buches gesichert. Dies ist eine große Nachricht für die Produzenten: Die Miniserie wurde von der European Alliance unter Aufsicht des ZDF Studios und Beta Film zusammen mit weiteren Sendern produziert.

Die Serie handelt von einem ungewöhnlichen Phänomen in den Weltmeeren: Meerestiere fangen an, Schiffe zu zerstören und Strände anzugreifen. Es kommt zu Tsunamis, sich ausbreitenden Krankheiten und Küstenbrüche. Lange ist unklar, woran die Katastrophen liegen. Doch schließlich findet eine kleine Gruppe an Wissenschaftlern heraus, dass es eine Art maritime Intelligenz gibt, die sich gegen die Menschheit stellt. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt

Nach Europa nun auch Amerika

In einer Pressemitteilung vom ZDF und Beta Film wird im Bezug auf die amerikanische Ausstrahlung von einem „Meilenstein für europäische Produktionen“ gesprochen. Es ist selten, dass sich europäische Serien auf dem schwierigen amerikanischen Markt durchsetzen und ausgestrahlt werden. Bisher wurde die Miniserie bereits in fast ganz Europa ausgestrahlt und begeisterte das Fernsehpublikum.