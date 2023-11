Serientod & Liebes-Comeback? „Bergretter“-Fans diskutieren neue Staffel schon vor TV-Ausstrahlung

Von: Diane Kofer

Bald sind die „Bergretter“ wieder im Einsatz. Doch schon vor TV-Ausstrahlung gibt es zahlreiche Reaktionen der Fans. Serie und Cast werden heiß diskutiert.

Ramsau – Die Fans haben sich den Tag schon rot im Kalender markiert: Am 16. November 2023 geht die mittlerweile 15. Staffel von „Die Bergretter“ an den Start. Das ZDF hat vorab Großes angekündigt: Denn unter anderem wird Model Heidi Klum (50) eine Rolle in der Serie übernehmen. Einen Trailer gibt es bereits – doch abgesehen davon fehlen noch einige Informationen zu den neuen Episoden. Grund genug für die Fans, im Netz ihre Meinungen auszutauschen.

Schon vor der Ausstrahlung: Zuschauer diskutieren über neue „Die Bergretter“-Staffel

Der Countdown zum Staffelstart läuft – und das ZDF hat den Fans das Warten mit einem ersten Trailer zur neuen Staffel versüßt. In dem kurzen „Die Bergretter“-Clip wird unter anderem ein Serientod angedeutet. Doch was am Ende wirklich passiert, wird den Zuschauern noch verwehrt. Kein Wunder, dass beim Anschauen der ersten Szenen Redebedarf besteht. Unter einem Instagram-Beitrag, in dem der Trailer zu sehen ist, nutzen die Zuschauer die Gelegenheit, sich über die neuen Folgen auszutauschen.

Einige Nutzer sind nicht überrascht, dass der Trailer „mal wieder“ einen Serientod andeutet. „Oh, super. Markus stirbt zweimal fast, letzte Staffel sah es nach dreimal aus“, schreibt jemand auf der Plattform und macht sich darüber lustig, dass es jedes Jahr aufs Neue nach viel Drama aussieht. Trotzdem ist die Freude groß, dass es wieder losgeht. „Was für ein Trailer. Jetzt wird das Warten noch unerträglicher“, kommentiert ein weiterer Nutzer – und spricht damit für viele weitere Fans, die die Episoden geradezu herbeisehnen.

Das „Bergretter“-Team: Diese Namen muss man kennen Markus Kofler (Sebastian Ströbel): Leiter der Bergrettung in Ramsau Michael „Michi“ Dörfler (Robert Lohr): Pilot der Bergretter Katharina Strasser (Luise Bähr): Rettungsärztin und Ex-Freundin von Markus Tobias Herbrechter (Markus Brandl): Mitglied der Bergretter und Bruder von Katharina Rudi Dolezal (Michael Pascher): Techniker der Bergwacht

15. „Bergretter“-Staffel: Fans freuen sich auf Heidi Klum und Markus-Lovestory

Zwei Themen stechen in der Kommentarspalte besonders heraus: Zum einen fragen sich viele Fans, warum Heidi Klum nicht im Trailer zu sehen ist. Immerhin scheint die Geschichte um ihre Rolle Isabelle Klett ziemlich spannend zu werden. Zum anderen wollen die eingefleischten Fans wissen, wie es in Bergretter Markus‘ (Sebastian Ströbel, 46) Liebesleben weitergeht. „Hoffe so auf ein Happy End für Katharina und Markus“ oder „Hoffentlich kommen Markus und Katharina wieder zusammen, sonst drehe ich langsam echt durch“, lauten nur zwei Nachrichten rund um die Lovestory.

Der Starttermin für eine andere ZDF-Kultsendung ist hingegen noch nicht bekannt: Die Fans von „Der Bergdoktor“ müssen sich noch eine Weile gedulden. Allerdings sorgte Heidi Klum kürzlich mit einem Social-Media-Beitrag für Verwirrung. In ihrer Botschaft sprach Heidi Klum über die Dreharbeiten von „Der Bergdoktor“. Spielt sie dort etwa auch mit? Verwendete Quellen: Instagram/

diebergretter_offiziell