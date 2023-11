„Nicht mehr erträglich“: RTL-Zuschauer wollen „Sommerhaus“ wegen Serkan boykottieren

Von: Elena Rothammer

Serkan Yavuz kam als Nachzügler in „Das Sommerhaus der Stars“. Dort sammelt der sonst so beliebte Realitystar allerdings kaum Sympathiepunkte, sondern vergrault sogar die Zuschauer.

Bocholt – „Das Sommerhaus der Stars“ geht in die heiße Phase. Nur noch wenige Paare sind in der Promi-WG verblieben und das Finale steht vor der Tür. Am 15. November ist der Showdown endlich zu sehen. Einer der letzten Kandidaten ist Serkan Yavuz (30). Der Realitystar ist erst in der siebten Folge als Nachzügler mit seiner Partnerin Samira Klampfl (29) eingezogen. Innerhalb kürzester Zeit hat er sich aber bei den Zuschauern verspielt. Diese wollen seinetwegen sogar abschalten.

„Unterste Schublade“: „Sommerhaus“-Fans wollen wegen Serkan nicht weitergucken

Zuvor galt Serkan als wahrer Zuschauer-Liebling und sammelte mit seiner lustigen Art stets Sympathien. Ganz anders läuft es hingegen im „Sommerhaus“ für ihn. Insbesondere mit seiner Fehde gegen „Temptation Island“-Betrüger Aleks Petrovic (32) sorgte er für Aufsehen. Gezielt brachte er die restlichen Mitbewohner gegen seinen auserkorenen Feind auf und taktierte vom Minute eins an. Serkans Aleks-Hetze im „Sommerhaus“ verurteilte auch Ex-Kandidat Eric Sindermann (35).

Achtung, enthält Spoiler zu Folge 10: Nach der heutigen Folge steht fest, wer im Finale steht. Serkans Plan ist aufgegangen: Er kämpft um den Sieg, während Aleks und seine Partnerin Vanessa (23) die Koffer packen müssen. Für viele Zuschauer ist das ein Grund, das „Sommerhaus“ von nun an zu boykottieren.

„Ich habe lange überlegt. Aber ich kann mir Serkan einfach nicht mehr geben. (…) Traurig, dass ihn der Shitstorm nicht zum Nachdenken anregt. Er bleibt weiter stolz auf sein Verhalten. Adios, Sommerhaus. Das ist einfach nicht mehr erträglich“, schreibt ein Zuschauer unter einen Instagram-Beitrag der Sendung. „Serkan wieder unterste Schublade. Seit er im Sommerhaus ist, machen mir die Folgen keinen Spaß mehr“, stimmt ein weiterer zu. „Ich habe die neue Folge gar nicht geschaut, mich nervt das asoziale Verhalten von Serkan und seiner auch nicht wirklich besseren Hälfte Samira“, kommentiert ein anderer.

Das waren die bisherigen „Sommerhaus“-Gewinner: Staffel 1: Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan Staffel 2: Nico Schwanz und Saskia Atzerodt Staffel 3: Uwe und Iris Abel Staffel 4: Elena Miras und Mike Heiter Staffel 5: Caro und Andreas Robens Staffel 6: Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt Staffel 7: Antonia Hemmer und Patrick Romer

Heftiger Shitstorm: Serkan gibt „Sommerhaus“-Kollegen die Schuld daran

Auch auf Serkans Profil tobt ein regelrechter Shitstorm, was dem einstigen „Bachelorette“-Teilnehmer nicht entgeht. Doch der Regensburger hat direkt Sündenböcke gefunden: Seine einstigen Sommerhaus-Mitstreiter Zico Banach (32), Pia Tillmann (35) und Aleks Petrovic, die ihn öffentlich kritisiert haben. „Danke an Pia, Zico und Aleks. Ihr habt was geschafft und losgetreten, was unverzeihlich ist. Wir sehen uns dann nächst Woche beim Wiedersehen“, schrieb Serkan vor wenigen Tagen in seiner Instagram-Story.

Serkan Yavuz kam mit seiner Partnerin Samira als Nachzügler in „Das Sommerhaus der Stars“. Dort sammelt der sonst so beliebte Realitystar allerdings keine Sympathiepunkte. © RTL & Screenshot / RTL / „Das Sommerhaus der Stars“

Doch Serkan ist nicht der einzige Kandidat, der für sein Verhalten in der RTL-Show kritisiert wird. Eric Sindermann schießt gegen „Sommerhaus“-Neuzugänge Hanna (29) und Jessi (28) und spricht sogar von Mobbing. Verwendete Quellen: Instagram; RTL