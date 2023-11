Raúl Richter erlebte peinlichen Liebesszenen-Fauxpas am GZSZ-Set

Ein Trick sorgt dafür, dass die GZSZ-Stars beim Dreh von Liebesszenen nicht komplett hüllenlos sind. Unglücksrabe Raúl Richter passierte jedoch genau das …

Berlin – Heiße Szenen und wilde Knutschereien sind bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) keine Seltenheit. Auch beim großen Paris-Special am Donnerstagabend (23. November) kamen die TV-Zuschauer voll auf ihre Kosten: Leidenschaftliche Momente gab es vor allem zwischen Emily (Anne Menden, 38) und ihrem Ex Sascha (Daniel Noah, 36). Anschließend strahlte RTL eine Sonderfolge mit den besten Liebesgeschichten in der GZSZ-Historie aus. Im Fokus standen dabei unter anderem Janina Uhse (34) und Raúl Richter (36).

Raúl Richter enthüllt peinlichen Fauxpas am GZSZ-Set

Die ehemaligen GZSZ-Stars spielten das Liebespaar Dominik Gundlach und Jasmin Nowak (später Flemming). Eingefleischte Fans der Soap werden sich noch gut daran erinnern können, wie heiß es zwischen den beiden Charakteren zur Sache ging. „Wir hatten unfassbar viele [solcher] Szenen“, plauderte die Schauspielerin aus.

Um die intimen Momente glaubhaft herüberzubringen, waren die beiden Seriendarsteller fast hüllenlos. Besonders eine pikante Dusch-Szene ist Janina Uhse im Gedächtnis geblieben. „Da hatte ich nur so zwei Kleber auf der Brust und einen hautfarbenen Slip an“, schilderte sie. Mithilfe dieser Utensilien wurden strategisch Körperteile verdeckt – auch bei Raúl Richter. Trotzdem sorgte der Schauspieler für einen peinlichen Zwischenfall am Set. „Wir waren in dieser Szene. Es war alles so super romantisch. Und plötzlich hieß es nur: ‚Stopp, stopp, stopp!‘“, berichtete seine Dreh-Partnerin.

Janina Uhse fand Raúl Richters GZSZ-Malheur „sehr, sehr lustig“

Wie es bei solchen Szenen üblich ist, trug der Schauspieler eine Art Pflaster über seinem Intimbereich. „Und dann ist mir das Pflaster oder was auch immer abgerutscht! Das habe ich nicht gemerkt“, schilderte Richter das peinliche Malheur.

Bei GZSZ kommen die Schauspieler in ihren Rollen einander regelmäßig recht nah – das verläuft nicht immer so wie geplant … © RTL/Rolf Baumgartner

Somit stand der TV-Star also plötzlich völlig unbekleidet in der Dusche, während die Kameras auf ihn gerichtet waren. „Er ist mit seinem Ding so an meinem Po gewesen. Das war tatsächlich sehr, sehr lustig“, amüsierte sich Janina Uhse. „Für ihn wahrscheinlich weniger.“ Weniger witzig dürften Soap-Fans diese Nachricht aufgefasst haben: Gleich mehrere Schauspieler verlassen GZSZ. Verwendete Quellen: „GZSZ in Paris – Und die größten Liebesmomente der Kultserie“ (RTL/RTL+; 23. November 2023)